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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un homme grièvement blessé au couteau à la Guillotière

  • par LR

    • Une violente agression s’est produite ce mercredi après-midi dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. La victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital Édouard-Herriot.

    Une importante intervention des secours et des forces de l’ordre a eu lieu mercredi 6 mai en fin d’après-midi dans le quartier de la Guillotière, à Lyon. Selon nos confrères d'Actu Lyon, vers 16h30, un homme a été découvert grièvement blessé par arme blanche près de la place Gabriel-Péri, à l’angle du cours Gambetta et du cours de la Liberté.

    Selon les premiers éléments, la victime présentait une plaie au couteau particulièrement grave. Les sapeurs-pompiers, le Samu et plusieurs équipages de CRS ont été mobilisés sur place pour sécuriser le secteur et prendre en charge le blessé.

    L’homme a été évacué en urgence absolue vers l’Hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était engagé au moment de son transport.

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