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Les chauffeurs VTC recensent jusqu’à 100 points noirs et interpellent la Métropole de Lyon. © Rawpixel

Week-end du 8 mai : les premiers gros bouchons attendus ce jeudi autour de Lyon

  • par LR

    • La circulation s’annonce particulièrement difficile ce jeudi 7 mai dans la région lyonnaise et sur les grands axes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les automobilistes sont prévenus : les premières grosses difficultés de circulation sont attendues dès ce jeudi 7 mai autour de Lyon et sur les grands axes de la région. À l’occasion du pont du 8 mai, Bison Futé classe la journée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et orange dans celui des retours.

    A lire aussi : Circulation très perturbée à Lyon : plusieurs axes fermés dès ce week-end

    Les ralentissements devraient rapidement s’intensifier au fil de l’après-midi. L’autoroute A7 sera particulièrement chargée entre Lyon et Orange de 15 h à 22 h, avec un pic de circulation attendu entre 17 h et 21 h. Plus au sud, des difficultés sont également annoncées entre Orange et Marseille entre 16 h et 19 h.

    Autour de l’agglomération lyonnaise, le contournement Est (A46/RN346) devrait lui aussi être fortement saturé. Des perturbations sont également attendues sur l’A43 en direction des Alpes, sur l’A72 vers Saint-Étienne ainsi qu’au tunnel du Mont-Blanc.

    Pour ne rien arranger aux difficultés annoncées, de très nombreux travaux sont prévus sur les axes majeurs de l'agglomération lyonnaise ce weekend. Des opérations qui entraineront la fermeture complète de portions de la M6, de la M7 et de l’A7, ainsi que du tunnel sous Fourvière et des trémies de Perrache toutes les nuits jusqu'à dimanche.

    Vendredi, le trafic restera soutenu en direction du sud, notamment au départ de Lyon entre 9 h et 19 h. En revanche, samedi est classé vert au niveau national. Le retour du week-end, dimanche, devrait de nouveau provoquer d’importants ralentissements sur l’A7 entre Marseille et Lyon.

    A lire aussi : Métropole de Lyon : les axes M6-M7, A7 et le tunnel sous Fourvière seront fermés les week-ends en mai

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