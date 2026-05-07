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Blocage agriculteurs
Illustration blocage agriculteurs. (@AFP)

Péages, tunnel sous Fourvière… les agriculteurs menacent de paralyser Lyon

  • par LR

    • Les agriculteurs de la Coordination rurale prévoient plusieurs actions lundi 11 mai dans l’agglomération lyonnaise et sur l’axe nord-sud.

    La Coordination rurale prépare une nouvelle journée de mobilisation dans le Rhône. Le syndicat agricole appelle ses adhérents de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes à converger vers Lyon et Villefranche-sur-Saône lundi 11 mai afin d’alerter sur la hausse des coûts de l’énergie.

    Plusieurs points d’action sont envisagés, notamment aux péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin, mais aussi autour du port Édouard-Herriot, de Saint-Fons ou encore du tunnel de Fourvière. Des opérations de "péages ouverts" et des blocages de plateformes logistiques figurent parmi les scénarios étudiés. Les modalités exactes restent toutefois en discussion avec la préfecture du Rhône, qui a exprimé des réserves sur certains sites.

    Le GNR au cœur du mécontentement

    Le syndicat affirme vouloir limiter l’impact sur les automobilistes, tout en maintenant la pression sur les pouvoirs publics pour dénoncer notamment la flambée du prix du gazole non routier (GNR), indispensable à leur activité. Selon la Coordination rurale, son tarif serait passé d’environ 0,90 euro à 1,70 euro en quelques mois, fragilisant des trésoreries déjà affectées par les crises sanitaires, climatiques et la baisse des revenus agricoles.

    Au-delà d’aides ponctuelles, le syndicat réclame désormais "une trajectoire" et un plan gouvernemental durable pour garantir la viabilité des exploitations.

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