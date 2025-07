Des Guignols et un hamster à la Comédie-Odéon

Comme chaque été, la Comédie-Odéon reste le seul théâtre lyonnais à proposer une programmation durant les mois de juillet et août. Avec deux spectacles prometteurs.

One Guignol Show

François Guizerix, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant cet homme, qui réside souvent à la Croix-Rousse, a participé à l’une des émissions les plus populaires en France durant trois décennies (du 29 août 1988 au 22 juin 2018), Les Guignols de l’info. Et dont on peut même avancer qu’elle a favorisé l’élection de Jacques Chirac en 1995, et influencé considérablement notre vie politique. Le fil rouge du One Guignol Show, écrit et interprété par François Guizerix, mis en scène par Frédéric Bouquet avec des marionnettes créées par Sabine Courbière, c’est justement la vie à̀ l’intérieur de l’émission durant ces trente ans de Guignols sur Canal+.

“Dans ce spectacle qui mêle souvenirs et émotions, explique François Guizerix, je parle également de cet art étrange et des rapports d’un interprète avec les personnages incarnés par ses marionnettes. C’est l’occasion de partager des sensations, des moments uniques… de remonter le temps, le temps d’une soirée… nulle part ailleurs ! Le temps de dire et redire l’importance de la liberté de caricature, de la liberté d’expression ; de rappeler ‘l’insupportable légèreté de la marionnette’, pour tous les marionnettistes, mais surtout pour tous les régimes politiques.” Une rafraîchissante plongée dans les coulisses des inoubliables Arènes de l’info !

One Guignol Show – Du 2 au 5 juillet à la Comédie-Odéon

La Prière du hamster

Joli casting lyonnais que celui que l’on trouve dans ce nouveau spectacle écrit par Jacques Chambon (auteur de multiples comédies et encore souvent identifié comme “le Merlin” de Kaamelott), La Prière du hamster. Sur le plateau, deux comédiens au pouvoir comique puissant (on les a vus récemment dans Les Faux British), Marc Gelas et Lionel Buisson. Et à la mise en scène, l’excellent acteur et humoriste Jean-Rémi Chaize.

La pièce se noue, comme souvent avec Jacques Chambon, sur une rencontre hautement improbable entre deux âmes solitaires qu’un destin malicieux a réunies. Il n’y aura sans doute pas de hamster, contrairement à ce qu’indique le titre, mais des dialogues affûtés, vachards et des situations qui basculent petit à petit dans l’absurde.

La Prière du hamster – Du 9 juillet au 2 août et du 20 au 30 août à la Comédie-Odéon