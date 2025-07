Escapades en Isère : le Grésivaudan, entre cimes et vallées

“Le plus beau jardin de France”, dixit Louis XII. En plein cœur de la chaîne de Belledonne et du massif de la Chartreuse, traversé par l’Isère, Le Grésivaudan jouit d’un cadre naturel idyllique. Lyon Capitale vous emmène à travers ses paysages grandioses entre vallées et montagnes, de Grenoble à Chapareillan.

Virée aquatique

Pour découvrir toutes les richesses de la vallée, rien ne vaut la douceur du vélo. La Belle Via est un nouvel itinéraire cyclable de 123 kilomètres à travers les Alpes dauphinoises. La partie iséroise longe la vallée du Grésivaudan avec, en toile de fond, les sommets de Belledonne et les falaises de la Chartreuse. Sur la route, prenez le temps de savourer un pique-nique bien mérité au bord d’un des lacs aux eaux cristallines dont regorge cette ancienne vallée glaciaire.

Au pied des montagnes, les bases de loisirs du Bois Français, entre Saint-Ismier et Le Versoud, et de la Terrasse proposent une ribambelle d’activités aquatiques pour petits et grands. Le lac des Martelles, à Tencin, dispose d’un étonnant téléski nautique et d’un wakepark. Plus sauvage, le plan d’eau des Lônes est un espace naturel préservé prisé des randonneurs et des pêcheurs.

Thermes d’Uriage

Eau magique

L’eau de Belledonne est connue pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et protectrices. Allevard-les-Bains et Uriage-les-Bains, deux stations thermales conviviales, vous invitent à en découvrir les bienfaits dans le cadre de cures conventionnées ou de pauses détente.

Venez vous relaxer au pied des montagnes le temps d’une mini cure découverte aux thermes d’Allevard-les Bains ou le dimanche, avec la formule “brunch et spa” du Grand Hôtel d’Uriage-les-Bains. Nouveauté du centre thermal d’Uriage cette année : le forfait découverte avec 4 soins thermaux sur une matinée.

Le bonheur est au sommet

Perchée entre 1 350 et 1 550 mètres d’altitude, Les 7 Laux devient en été LE terrain de jeux des amateurs de randonnée et de VTT. La station, située à 35 kilomètres de Grenoble, est le point de départ de certains des plus beaux itinéraires de Belledonne. Évadez-vous avec cette agréable balade familiale au lac de la Jasse, cette jolie boucle aux lacs du Vénétier ou cette randonnée plus difficile à la découverte du fascinant lac Blanc… Quel que soit votre choix, Belledonne saura vous séduire. L’été, la station se dévale même en VTT de descente. Une quinzaine de pistes vous attendent à Prapoutel, de tous niveaux dont une noire élite à réserver aux vététistes chevronnés !

De l’autre côté de l’Isère, le col de Marcieu est la destination parfaite pour passer un été inoubliable en famille. Trottinette, Mountaincart, accrobranche, trampoline, châteaux gonflables, tubing… Ce beau site naturel enfoui au cœur de la Chartreuse regorge d’activités ludiques pour tous les âges. Cet été, Lyon Capitale vous conseille de tester le tubing. Une énorme bouée, un casque de protection et hop, élancez-vous pour une glissade chaotique au milieu des sapins ! Fous rires garantis !

La vallée aux 100 châteaux

“Le plus beau jardin de France”, le Grésivaudan est aussi surnommé “la vallée aux 100 châteaux”. Et pour cause : la frontière avec le Royaume de Piémont-Sardaigne se situant vers Montmélian, il fallait prévenir toute invasion du Dauphiné. Accroché aux flancs de la Chartreuse, le château du Touvet est certainement l’un des plus beaux des Alpes du Nord.

Construit au Moyen Âge, il a été transformé en château de plaisance au XVIIIe siècle. L’édifice se visite ainsi que ses somptueux jardins. Son parc et son escalier d’eau à l’italienne, un chef-d’œuvre unique en France, sont classés monuments historiques. À Biviers, le château Servien a une allure beaucoup plus médiévale.

Planté face à Belledonne, ses occupants jouissaient cependant d’une vue imprenable. C’est entre ces murs qu’est né l’homme politique Abel Servien, en 1593. Une exposition est consacrée à celui qui a, entre autres, œuvré à la paix de Westphalie, signant la fin de la guerre de Trente Ans.

70 ans du Collet : un anniversaire au sommet !

La station familiale du Collet, implantée au cœur du massif de Belledonne depuis 1955, fête cette année ses 70 ans ! Pour l’occasion, de nombreux événements sont organisés depuis cet hiver, et continuent tout au long de l’été.

Infos pratiques

Où loger ?

• Le Cellier & Spa (chalet pour deux avec espace bien-être privatif) à Saint-Maximin – lecellierspa.fr

• Le balcon de Belledonne (maison bulle dessinée par les architectes Claude Costy et Pascal Haüsermann, perchée à 1 200 mètres d’altitude) à Sainte-Marie-du-Mont – balcondebelledonne.com

• L’évasion au naturel (chalets écologiques et espace bien-être) au col de Marcieu, au Plateau-des-Petites-Roches – evasionaunaturel.com

Où se restaurer ?

• Acte 2 (fait maison, produits locaux) à Sainte-Marie-d’Alloix – acte2-restaurant.fr

• La Tour des sens (restaurant gastronomique) à Tencin – latourdessens.fr

• Maison Aribert (restaurant du chef Christophe Aribert, deux étoiles Michelin et quatre toques Gault&Millau) au cœur du parc d’Uriage-les-Bains – maisonaribert.com

À ne pas manquer

• Tous les jeudis soir du 5 juin au 18 septembre (sauf le 26 juin et le 4 septembre) : concerts au cœur du parc d’Uriage

• De mi-juin à mi-septembre : marchés nocturnes à Allevard-les-Bains

• Le 20 juillet et le 10 août : labo-vélo (ateliers de vulgarisation et réparation, démonstrations et show) aux 7 Laux

• Tous les mercredis soir de mi-juillet à mi-août : les Estivales du Collet (concerts à 2 100 mètres d’altitude avec un magnifique coucher de soleil sur la Chartreuse)

• Tout l’été : Marcieu en fête (activités ludiques et animations en famille) au col de Marcieu

• Du 22 au 24 août : L’Échappée Belle (ultra-trail qui traverse le massif de Belledonne, 13e édition)

• Du 16 au 21 septembre : Coupe Icare (manifestation mondiale de vol libre et de sports aériens ultralégers) à Saint-Hilaire – Lumbin

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures de route depuis Lyon par l’A43

• En train : TER Lyon-Grenoble/Chambéry (1 heure 30) puis bus