Des fest-noz organisés à Lyon les 24 et 28 août prochain

Les 24 et 28 août prochains, deux associations bretonnes invitent les Lyonnais à faire la fête à leur façon.

Qui a dit qu'il fallait nécessairement aller en Bretagne pour en comprendre la culture si caractéristique ? Les 24 et 28 août prochain, il suffira aux Lyonnais de se rendre place Sainte-Anne, dans le 3e arrondissement pour vivre l'expérience du traditionnel festival breton, le fest-noz. Une initiative des Bretons de Lyon et de Bretagne à Lyon dans le cadre de l'opération Tout l'monde dehors.

Apprendre la danse bretonne

Au programme de cette soirée, de la danse bretonne en ronde, de la musique et des instruments traditionnels. Le tout ouvert aux initiés comme aux débutants, dans une ambiance pédagogique puisque l'association Bretagne à Lyon propose toute l'année des ateliers de danse – ainsi que des cours de breton et de broderie. Et si vous n'êtes pas rentrés de vacances, le prochain se tiendra le 1er octobre.