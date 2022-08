Vaulx-en-Velin. Le Color Obstacle Rush revient le 27 août

Le “5km le plus amusant sur Terre” reprend sa tournée annuelle et se tiendra à Lyon le 27 août prochain.

À la croisée entre une course à pied, un festival de musique et un parcours d'obstacles, ce sont 5 kilomètres et plus de 20 obstacles que devront parcourir les participants à la Color Obstacle Rush. L'événement se tiendra à midi à l'Hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, le 27 août prochain.

Couleurs, musique et mousse

Pas de pression néanmoins si vous n'avez pas le souffle d'un guépard, il est précisé sur le site Internet de l'événement que "la plupart des gens suivent le parcours sans avoir à courir". Poudrés de multiples couleurs grâce à 6 zones de couleurs où peaufiner son look, les coureurs profiteront aussi de 20 lieux de musique et de nombreuses animations, mousse, couleurs... Un événement dédié à "pratiquement tout le monde, (sauf si vous détestez rire)" est-il indiqué – et recommandé à partir de 12 ans. L'expérience n'est toutefois pas gratuite... Les billets sont vendus à 44,90€ jusqu'au 25 août, puis à 59,90€.