Trois nouvelles expositions au musée de l’imprimerie et de la communication

En ce début de période automnale, le musée de l’imprimerie et de la communication graphique de Lyon a annoncé l’accueil de trois nouvelles expositions dans ses locaux, du 23 novembre 2023 au 25 février 2024.

La première exposition, Aller/Voir/Pouvoir/Faire – Michel Lepetitdidier, retrace le parcours et plus d’une trentaine d'années de pratique du designer graphique Michel Lepetitdidier en mettant à l’honneur son rapport privilégié avec la photographie. La seconde, intitulée Enveloppe.s, est consacrée à Emily Dickinson et aux écrits de la poétesse américaine du 21e siècle. Finalement, les visiteurs pourront partir à la découverte des travaux des artistes Laura Ben Haïba et Hadrien Pelletier, à travers l'exposition La Fabrique : le livre du futur.

Information pratiques. Du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 25 février 2024 - Mercredi au dimanche de 10h33 à 18h.

Nocturnes au musée

En outre, le musée ouvre ses portes gratuitement en soirée et offre un moment privilégié pour découvrir chaque exposition.

– Mercredi 13 décembre de 18h à 21h, échanges et rencontres autour du graphisme avec des professionel·les du design graphique, de l’édition et de la photographie, invité·es par Michel Lepetitdidier.

– Jeudi 18 janvier de 18h à 21h, dans le cadre de la Nuit

de la lecture, performance autour de la figure d’Emily Dickinson.

– Jeudi 15 février de 18h à 21h, rencontre avec Hadrien Pelletier et Laura Ben Haïba, participation à la création d'une capsule temporelle.