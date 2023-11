Le Gang des Lyonnais au salon du livre de Chazay-d'Azergues

Pour la 14e édition du salon du livre de Chazay-d'Azergues, Lyon Capitale est présent pour présenter deux de ses bandes dessinées. L'occasion de rencontrer les auteurs.

60 auteurs sont attendus à Chazay-d'Azergues, pour la 14e édition du salon du livre.

Parmi les auteurs présents salle Maurice Bacquet de 10 heures à 18 heures, on peut citer Nathalie Bianco et Sorj Thalandon.

Nathalie Bianco et Sorj Salandon

Nathalie Bianco est formatrice et militante laïque dans la région de Lyon. Née de parents immigrés dans une banlieue "pourrie" de Villeurbanne, elle s’est fait connaître en publiant des posts pleins d’humour et d’intelligence sur Facebook, qui touchent souvent juste et réunissent des milliers de followers. Gims, Camélia Jordana, Rokhaya Diallo, Cyril Hanouna, les "people déconnectés du réel" et tous les donneurs de leçon en prennent pour leur grade. Elle est l’auteur, notamment de Les petites, paru en fin d’année 2021 chez Sixième(s),

Sorj Thalandon appartient à cette lignée d’écrivains baroudeurs autrefois incarnés par Joseph Kessel ou André Malraux. Son métier de journaliste pour Libération l’a amené sur les différentes zones de conflits qui ont agité le monde ces dernières décennies. Dans les années 1970, de l’Irlande en proie à la guerre civile, il envoie des reportages qui lui vaudront la reconnaissance du métier : le prix Albert Londres lui est décerné en 1988.

A 12 heures, inauguration du salon autour d'un vin d'honneur. A 14 heures, se tiendra la dictée enfants et adultes. A 15 heures, rendez-vous pour la grand rencontre avec les auteurs. A 15h30 aura lieu la traditionnelle lecture des enfants. Le salon se clôturera par la remise des prix : dictée, concours de poésie et travaux des élèves du collège.

Vous avez dit le Gang des Lyonnais ?

Des livres certes, mais aussi de la bande dessinée. L'occasion pour Lyon Capitale de présenter deux de ses BD, dont la nouvelle (à tout le moins la réédition de sa toute première BD), Le Gang des Lyonnais et, dans un tout autre style, Héroïnes de Lyon. L'occasion de vous faire dédicacer vos BD avec David Mohamed, auteur du Gang des Lyonnais et Mathieu Rebière, l'un des six auteurs de Héroïnes de Lyon.

Lyon, années 1970. Un mystérieux gang multiplie les coups d’éclat.

Rapides, ordonnés et calculateurs, les hommes qui le composent utilisent rarement la violence et profitent de toutes les failles qui s’offrent à eux.

Retrouvez l’histoire du Gang des Lyonnais, mais aussi du juge Renaud, de Jean Augé le parrain de Lyon, de l’enlèvement du petit Mérieux et la malédiction de la famille Michelin, à travers les bandes dessinées de David Mohamed.

Qui sont les héroïnes de Lyon ?

Sept femmes qui se sont affirmées comme des pionnières dans leur domaine. Sept femmes courageuses, inventives, déterminées, rigoureuses, réfléchies, passionnées, persévérantes, fonceuses, fédératrices. Sept parcours bouleversants que la BD de Lyon Capitale Héroïnes de Lyon met en lumière afin de ressourcer l'histoire lyonnaise en y intégrant l'autre moitié de l'humanité, souvent oubliée.

Marceline Desbordes-Valmore, Pauline Jaricot, Julie-Victoire Daubié, Philomène Rozan, Marie-Louise Rochebillard, Clotilde Bizolon et Laure Diebold. Cet album rend hommage à sept héroïnes Lyonnaises dont les parcours bouleversants ont marqué l’histoire de Lyon.

Lire aussi :

"Cette espèce d’obsession du 'je' à la place du 'nous' me désole" Nathalie Bianco, formatrice et militante laïque

Burkini : pour Nathalie Bianco, "c'est la liberté de nos filles qui prend l'eau, petit à petit"

Sorj Chalandon, d’une guerre l’autre…

Pour vous vous faire plaisir ou offrir une BD de Lyon Capitale : c'est ici et par là