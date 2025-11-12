Danse : Le Toboggan crée l’événement avec TEMPS FORT ! PasSage#

La première édition de TEMPS FORT ! PasSage# propose un riche programme de spectacles, cinéma, conférences et ateliers avec l’idée de transformer nos regards sur la représentation du féminin et du masculin d’une manière sérieuse mais pas sage.

On citera la conférence de Damien Capelazzi, professeur d’histoire de l’art, qui interroge à travers un parcours dans les arts anciens et contemporains la complémentarité du masculin et du féminin comme le documentaire Petite Fille de Sébastien Lifshitz (2020) qui accompagne le combat de Sasha se vivant comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans.

Des ateliers de maquillage et transformation drag queen ou drag king ouverts à tous avec aussi des goûters/jeux de collage/coloriage invitant les enfants à réfléchir sur les stéréotypes de la princesse et du super-héros et N.Ormes, un duo hors norme qui bouleverse les codes du cirque (dès 10 ans).

Le samedi brillera de mille feux avec une soirée cabaret drag show Drag me to the Tobogglam, menée par la flamboyante Meredith von Piaf et ses acolytes, suivie des sets afro-électros de DJ Alé qui feront vibrer les murs du Toboggan !

TEMPS FORT ! PasSage# – Du 14 au 16 novembre au Toboggan de Décines

Programme complet : letoboggan.com