Concert : poètes disparus au Radiant-Bellevue

  • par Kevin Muscat

    • Vainqueur de Graines de star, le quatuor vocal de Noisy-le-Sec marche sur les traces de ses idoles Boyz II Men passés maîtres dans l’art de la proposition indécente chantée et recouverte de miel.

    Il y a des hommes, c’est malheureux pour les autres, qui savent parler aux femmes. Et quand ils savent en plus le chanter et élever la langueur et la sensualité au rang des beaux-arts, alors rien ne les arrête. Les Poetic Lover étaient de ceux-là qui au tournant des années 2000 ont réchauffé bien des cœurs (et pas que des cœurs d’ailleurs, si on peut se permettre) avec le RnB érotique. 

    Vainqueur de Graines de star (oui, comme Jean Dujardin), le quatuor vocal de Noisy-le-Sec marche sur les traces de ses idoles Boyz II Men passés maîtres dans l’art de la proposition indécente chantée et recouverte de miel. Et casse la baraque avec le tube Prenons notre temps puis un album qui se transforme en platine. Jean-Jacques Goldman compose pour eux (et Carole Fredericks) mais le deuxième album est un four (la passion ne dure qu’un temps) et le groupe se sépare. Depuis, comme un ex un peu crampon, le groupe multiplie les come-back.

    Poetic Lover Tour – Le 17 novembre au Radiant-Bellevue

