Actualité
cigarettes buralistes la guillotière lyon
Les buralistes vont manifester à la Guillotière © Hans – Pixabay

Rhône : 4 200 cartouches de cigarettes saisies par les douanes sur l’A7

  • par la rédaction

    • Un automobiliste a été contrôlé puis interpellé, mardi 11 novembre, après que 4 200 cartouches de cigarettes ont été découvertes dans son véhicule.

    Mardi 11 novembre, les douanes ont saisi 4 200 cartouches de cigarettes après le contrôle d’un automobiliste sur l’A7. Selon nos confrères de BFM Lyon, alors que les forces de l’ordre tentaient de le contrôler, le mis en cause aurait tenté de prendre la fuite au volant de sa voiture.

    Après avoir roulé sur les stopsticks (des barres pouvant de crever les pneus d’un véhicule), ce dernier a finalement été contraint de s’arrêter à hauteur du péage de Condrieu, dans le Rhône.

    Interpellé, le conducteur avait dans sa voiture 85 cartons contenant 4 200 cartouches de cigarettes. La valeur de la saisie est estimée à 550 000 euros. L’homme a été placé en garde à vue.

    à lire également
    Rhône : une opération coup de poing révèle plus de 100 infractions routières

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : une opération coup de poing révèle plus de 100 infractions routières 10:54
    Lyon : emmené à l'hôpital, il tente de faire exploser une bouteille d’oxygène dans l’ambulance 10:26
    À Jonage, la remise en eau de la lône tient ses promesses pour la biodiversité 10:07
    Des lycéens de Rillieux-la-Pape élisent une œuvre à restaurer dans le Rhône 09:33
    L'A7 coupée au sud de Lyon après un accident : ce que l'on sait 09:08
    d'heure en heure
    Le corps retrouvé dans le Rhône est bien celui de Flynn Ganneval, étudiant lyonnais disparu le 30 octobre 08:43
    Le Lyon Antifafest privé du Pass Culture : la CGT Spectacle dénonce une censure "à bas bruit" 08:22
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:01
    Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
    Rhône : 326 colis contrôlés et 32 contentieux relevés lors d’une opération des douanes 07:48
    Orages et vent violent : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un vendredi nuageux et doux avant le retour de la pluie à Lyon 07:14
    Loïc Terrenes
    Fête des Lumières : "la sensation d’une fête rabougrie", dénonce Loïc Terrenes (Renaissance) 07:00
    À Lyon, un parking transformé en place végétalisée : "C'est vachement mieux maintenant" 13/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut