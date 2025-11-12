Rhône : 4 200 cartouches de cigarettes saisies par les douanes sur l’A7

Un automobiliste a été contrôlé puis interpellé, mardi 11 novembre, après que 4 200 cartouches de cigarettes ont été découvertes dans son véhicule.

Mardi 11 novembre, les douanes ont saisi 4 200 cartouches de cigarettes après le contrôle d’un automobiliste sur l’A7. Selon nos confrères de BFM Lyon, alors que les forces de l’ordre tentaient de le contrôler, le mis en cause aurait tenté de prendre la fuite au volant de sa voiture.

Après avoir roulé sur les stopsticks (des barres pouvant de crever les pneus d’un véhicule), ce dernier a finalement été contraint de s’arrêter à hauteur du péage de Condrieu, dans le Rhône.

Interpellé, le conducteur avait dans sa voiture 85 cartons contenant 4 200 cartouches de cigarettes. La valeur de la saisie est estimée à 550 000 euros. L’homme a été placé en garde à vue.