Lyon : une femme décède dans l'incendie d'un appartement, quatre autres personnes blessées

Un homme a été poignardé en pleine rue cette nuit à Lyon. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Une femme d’une cinquantaine d’années est décédée ce lundi matin dans l’incendie d’un appartement situé dans le 8e arrondissement de Lyon. Quatre autres personnes ont été blessées.

Une personne est décédée ce lundi 2 novembre dans l’incendie d’un appartement situé rue Professeur Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon, rapportent nos confrères de France 3. La victime serait une femme d’une cinquantaine d’années, résidant dans l’appartement où l’incendie s’est déclaré.

Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux aux alentours de 5 h 15. Quatre personnes ont été prises en charge, blessées. L’incendie a été maîtrisé à 6 heures. L’origine du sinistre n’est pour le moment pas connue.