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Tony Parker, coach et président de l’Asvel. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L’Asvel s’incline à Saint-Quentin et perd son invincibilité en championnat

  • par LR

    • Après trois succès consécutifs, dont deux en Euroligue, l’Asvel a subi sa première défaite de la saison en championnat dimanche 1er novembre. Les Villeurbannais se sont inclinés sur le parquet de Saint-Quentin (99-94), malgré les 24 points de Waters.

    La belle dynamique de l’Asvel a pris fin dans les Hauts-de-France. En déplacement à Saint-Quentin, dimanche, les joueurs de Tony Parker ont été surpris par une formation qui a décroché son maintien en Betclic Élite après le retrait de Monaco. Jusqu’ici invaincus en championnat, les Villeurbannais ont concédé leur première défaite de la saison (99-94).

    Les Villeurbannais ont rapidement été mis en difficulté par l’adresse adverse. Ils n’ont notamment pas réussi à contenir Neal, auteur de 28 points et 13 passes décisives, ni Anderson, qui a inscrit 18 points. Malgré un retard à la pause (45-39), l’Asvel a pourtant trouvé les ressources pour inverser temporairement la tendance au retour des vestiaires, grâce à un passage conclu sur un 9-0.

    Mais Saint-Quentin a repris le contrôle dans le dernier quart-temps. Les 24 points de Waters, particulièrement adroit à trois points, n’ont pas suffi pour éviter la défaite des Rhodaniens.

    L’Asvel doit désormais rapidement réagir. Elle retrouvera l’Euroligue mercredi avec la réception du Bayern Munich, avant d’accueillir Pau-Orthez samedi en championnat.

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