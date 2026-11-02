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Un accident s’est produit ce mardi. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Près de Lyon, une collision entre deux voitures fait un mort et un blessé grave sur l’A450

  • par LR

    • Un accident survenu ce lundi 2 novembre entre deux véhicules a fait un mort et un blessé grave sur l’A450, à hauteur de Brignais. L’autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation durant l’intervention des secours.

    Un grave accident est survenu ce lundi 2 novembre sur l’A450, à hauteur de Brignais. Aux alentours de 5 heures, deux voitures sont entrées en collision frontale dans le sens Lyon/Saint-Étienne, au point kilométrique (PR) 6+300, faisant un mort et un blessé grave, rapportent nos confrères du Progrès. L'axe est à double-sens, sans terre-plein central.

    La portion d’autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation pendant plusieurs heures. Une bretelle d’accès a également été fermée. D’importants bouchons ont été recensés tout au long de la matinée dans le secteur, bien que des déviations ont été mises en place.

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