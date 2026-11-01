Culture

Polar : Diane Jeffrey, un crime entre les lignes

  • par Caïn Marchenoir

    • Diane Jeffrey vit à Lyon où elle enseigne l’anglais. Mais les romans policiers qu’elle écrit (en anglais) se déroulent en Angleterre. C’est le cas de son dernier thriller, The Crime Writer, dont l’intrigue se situe dans son Devon natal, au cœur de la province anglaise.

    C’est là que, en 2019, lors d’une fin d’après-midi glaciale, disparaît une jeune femme, Leona Walsh, sortie faire son footing.

    Sa disparition est signalée par son mari, Matt Walsh. Lequel a pour profession d’être un “Crime Writer”, un auteur de polar… Évidemment, tous les soupçons se portent sur lui, d’autant qu’il a tendance à s’embrouiller dans des explications confuses et contradictoires.

    Les suspicions à l’encontre de l’écrivain se confirment lorsque, cinq ans plus tard, les ossements d’une femme sont retrouvés dans le jardin de la maison de sa mère, où il se rendait régulièrement. Son sort paraît scellé. Tout l’accuse. Y compris l’un de ses livres, où il décrit un crime semblable à celui qu’il est soupçonné d’avoir commis !

    Cependant, au-delà des apparences qui l’accablent, est-il vraiment coupable ? C’est ce que s’est mis en tête de découvrir Gabriela Conti, une journaliste judiciaire, astucieuse et ambitieuse, qui suit l’affaire depuis le début.
    Elle mène l’enquête minutieusement et réalise des interviews des différents protagonistes (policiers, témoins, famille et proches de la victime) concernés qu’elle diffuse sur son blog. Grâce à elle, on plonge dans cette étrange et passionnante affaire. On entre dans la psyché, passablement torturée, du présumé meurtrier.

    The Crime Writer –Diane Jeffrey (traduit de l’anglais par Karine Forestier), éditions Istya & Cie, 480 p., 22,90 €.

    à lire également
    "On est vraiment à l'intérieur de l'œuvre" : L'Odyssée Céleste illumine la basilique Saint-Bonaventure à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TCL
    Grève TCL à Lyon : les métros et funiculaires à l’arrêt dès 20 heures ce dimanche 11:51
    Halloween à Lyon : six interpellations au cours d’une nuit relativement calme 11:11
    Polar : Diane Jeffrey, un crime entre les lignes 10:36
    Manifestation du 31 octobre à Lyon : neuf interpellations, cinq blessés et des heurts en marge du cortège 09:41
    Météo : des éclaircies et jusqu’à 13 degrés attendus ce dimanche à Lyon 09:01
    d'heure en heure
    "On est vraiment à l'intérieur de l'œuvre" : L'Odyssée Céleste illumine la basilique Saint-Bonaventure à Lyon 07:00
    TCL lyon metro
    À Lyon, la gauche dénonce une restriction du droit de manifester face aux perturbations des TCL 31/10/26
    Manifestation du 31 octobre : 19 000 personnes défilent à Lyon contre la vie chère et le gouvernement 31/10/26
    Lyon : Grégory Doucet saisit la justice après un rassemblement d’ultradroite devant une mairie d'arrondissement 31/10/26
    "Santa Park": scène d’horreur à la Croix-Rousse 31/10/26
    CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)
    Acte III contre la vie chère à Lyon : 10 000 à 15 000 manifestants attendus, un important dispositif de sécurité déployé 31/10/26
    Acte III contre la vie chère à Lyon : plusieurs lignes de métro, tramway et bus perturbées ce samedi 31/10/26
    Gastronomie : un restaurant lyonnais parmi les meilleures tables végétales du monde 31/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut