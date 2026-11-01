Polar : Diane Jeffrey, un crime entre les lignes

Diane Jeffrey vit à Lyon où elle enseigne l’anglais. Mais les romans policiers qu’elle écrit (en anglais) se déroulent en Angleterre. C’est le cas de son dernier thriller, The Crime Writer, dont l’intrigue se situe dans son Devon natal, au cœur de la province anglaise.

C’est là que, en 2019, lors d’une fin d’après-midi glaciale, disparaît une jeune femme, Leona Walsh, sortie faire son footing.

Sa disparition est signalée par son mari, Matt Walsh. Lequel a pour profession d’être un “Crime Writer”, un auteur de polar… Évidemment, tous les soupçons se portent sur lui, d’autant qu’il a tendance à s’embrouiller dans des explications confuses et contradictoires.

Les suspicions à l’encontre de l’écrivain se confirment lorsque, cinq ans plus tard, les ossements d’une femme sont retrouvés dans le jardin de la maison de sa mère, où il se rendait régulièrement. Son sort paraît scellé. Tout l’accuse. Y compris l’un de ses livres, où il décrit un crime semblable à celui qu’il est soupçonné d’avoir commis !

Cependant, au-delà des apparences qui l’accablent, est-il vraiment coupable ? C’est ce que s’est mis en tête de découvrir Gabriela Conti, une journaliste judiciaire, astucieuse et ambitieuse, qui suit l’affaire depuis le début.

Elle mène l’enquête minutieusement et réalise des interviews des différents protagonistes (policiers, témoins, famille et proches de la victime) concernés qu’elle diffuse sur son blog. Grâce à elle, on plonge dans cette étrange et passionnante affaire. On entre dans la psyché, passablement torturée, du présumé meurtrier.

The Crime Writer –Diane Jeffrey (traduit de l’anglais par Karine Forestier), éditions Istya & Cie, 480 p., 22,90 €.