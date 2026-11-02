Condrieu : une voiture incendiée devant une habitation, une enquête ouverte

Un véhicule a été volontairement incendié dans la nuit de samedi à dimanche, rue de Croyet, à Condrieu. Les pompiers sont parvenus à maîtriser le feu avant qu’il ne se propage à la maison voisine.

Les faits se sont déroulés vers 4 h 30, dimanche 1er novembre, à Condrieu. Un individu aurait mis le feu à une voiture stationnée devant une habitation de la rue de Croyet, avant de prendre la fuite. Selon les informations du Progrès, l’auteur présumé aurait agi seul. Les circonstances de cet acte restent à déterminer.

Le propriétaire du véhicule, originaire de la région parisienne, était de passage chez des proches installés récemment dans la commune. Les occupants de la maison ont été réveillés par l’incendie. Alertés, les sapeurs-pompiers ont réussi à contenir les flammes, évitant leur propagation à l’habitation.

La gendarmerie d’Ampuis a procédé aux premières constatations. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits. Les images de vidéosurveillance de la rue pourraient notamment être exploitées.