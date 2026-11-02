Xavier Thévenard et Vincent Bouillard, vainqueurs de l’UTMB, organisent un trail contre l’A412 le 14 novembre à Machilly.

La mobilisation contre le projet d’autoroute A 412 dans le Chablais continue et prend une nouvelle forme. Deux vainqueurs de l’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), Xavier Thévenard (38 ans, vainqueur en 2013, 2015 et 2018) et Vincent Bouillard (33 ans, titré en 2024 et vainqueur de la Western States en juin) invitent, le samedi 14 novembre, à 9 heures, à Machilly, à participer à un trail de sensibilisation contre l’autoroute A412. Dans un entretien commun accordé au quotidien sportif L’Equipe, ils expliquent leur mobilisation contre cette autoroute de 16 kilomètres.

“Anachronique”

Pour Xavier Thévenard, le projet est “tout simplement aberrant après l’été que nous venons de vivre”. Il dénonce aussi “des arbres arrachés et la biodiversité attaquée”. Vincent Bouillard, qui habite à Annecy, à proximité immédiate du tracé, parle “d’un projet anachronique” répondant à une logique économique pour “gagner quelques minutes de trajet”. Les deux athlètes rappellent que des recours en justice sont engagés, tout en constatant que les arbres continuent de tomber. “Le chantier doit durer trois ans, on a encore le temps de se battre”, estime Vincent Bouillard.

Course et débat

Le rendez-vous du 14 novembre associera la course à la discussion. Xavier Thévenard, qui s’est rapproché de l’association Marge Sauvage du glaciologue Jean-Baptiste Bosson, a contacté plusieurs associations, dont Stop A412 et France Nature Environnement. Des experts présenteront les enjeux écologiques, avant un aller-retour sur un tronçon pour “constater l’ampleur des dégâts”. “Notre but est de rassembler une communauté”, explique Vincent Bouillard. “Plus il y aura de visibilité, plus les consciences se réveilleront. Enfin, je l’espère”, ajoute Xavier Thévenard.

Porté conjointement par l'État, maître d'ouvrage, et le concessionnaire Amedea, le projet consiste à créer une liaison autoroutière à 2x2 voies de 16,5 kilomètres entre Machilly et Thonon-les-Bains, traversant douze communes du Chablais. L'objectif affiché est de désenclaver ce territoire, en le reliant à l'agglomération d'Annemasse, au bassin d'emploi genevois et à l'autoroute A40. Le chantier, dont le coût est estimé à 315 millions d'euros financés sans argent public selon Eiffage, doit s'accompagner d'un système de péage en flux libre. La mise en service reste prévue pour janvier 2029. Les travaux ont commencé début septembre. Fin octobre, le tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la mise en conformité du chantier après des