Plus de 20 000 documents seront proposés à petits prix lors de la braderie annuelle de la Bibliothèque municipale de Lyon, dimanche 15 novembre. Nouveauté cette année : les visiteurs devront obligatoirement réserver un créneau pour accéder aux ventes organisées à la Part-Dieu.

Les amateurs de lecture et de musique pourront faire le plein de bonnes affaires. La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) organise sa grande braderie annuelle dimanche 15 novembre, dans les grandes salles de la bibliothèque de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement. Plus de 20 000 documents issus des collections seront mis en vente à cette occasion.

Romans, documentaires, bandes dessinées, livres jeunesse, CD, partitions et vinyles seront ainsi proposés au public. Les livres, CD et vinyles seront vendus à 1 euro pièce, tandis que les beaux livres coûteront 5 euros. Chaque visiteur pourra acheter jusqu'à vingt documents. Les ouvrages proposés à la vente proviennent des collections de la bibliothèque. Certains sont disponibles en plusieurs exemplaires, d'autres sont devenus obsolètes, légèrement abîmés ou remplacés par de nouvelles éditions. La braderie leur offre ainsi une seconde vie.

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Une réservation préalable obligatoire cette année

Pour cette édition 2026, la bibliothèque introduit une nouvelle règle : l'accès à la braderie se fera uniquement sur réservation préalable. Afin de limiter l'attente et de réguler le nombre de visiteurs, la BmL met en place des créneaux d'une heure, avec des entrées possibles de 9h30 à 16h30.

Les réservations ouvriront mardi 3 novembre à 13 heures et resteront accessibles jusqu'au samedi 14 novembre à 18 heures. Les visiteurs devront donc se présenter quinze minutes avant leur créneau, munis de leur confirmation de réservation sur smartphone ou papier. La bibliothèque prévoit également de réapprovisionner les stands à chaque nouvelle entrée.

La braderie se tiendra de 9h30 à 17h30, au 30 boulevard Marius-Vivier-Merle, à la bibliothèque de la Part-Dieu. L'entrée se fera par le boulevard Vivier-Merle et la sortie par l'esplanade des Cuirassiers, face au centre commercial.

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