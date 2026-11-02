Equita Lyon : les quatre épreuves des Coupes du monde ont livré leur verdict à Eurexpo

Du 28 octobre au 1er novembre, Equita Lyon a accueilli quatre étapes de Coupe du monde FEI. Du sacre de Julien Épaillard en saut d’obstacles à la victoire de Justin Verboomen en dressage, les meilleurs cavaliers et meneurs internationaux ont animé les pistes d’Eurexpo.

C’était l’épreuve reine de cette édition 2026. Dimanche 1er novembre, le Normand Julien Épaillard a remporté la Coupe du monde Longines FEI (Fédération équestre internationale) de saut d’obstacles avec Le Coultre de Muze. Au terme d’un barrage réunissant quatorze cavaliers, le Français a signé un double sans-faute en 38’’17. Il devance l’Allemand Richard Vogel, numéro un mondial associé à Cloudio, de seulement trois centièmes de seconde. Le Suisse Edouard Schmitz complète le podium avec Gamin van’t Naastveldhof, à quatorze centièmes du vainqueur.

"Au barrage, Le Coultre a été fantastique", a salué le cavalier français. Deuxième à Lyon l’an dernier, il estime que ce résultat est "assez rassurant" pour la suite de la saison de Coupe du monde. La présidente de GL events Equestrian Sport, Sylvie Robert, a également salué les performances proposées hier soir : "Quel régal pour le public d’assister à un spectacle d’un tel niveau et de voir que tout se déroule dans les meilleures conditions."

Justin Verboomen conserve son titre en dressage

La Coupe du monde FEI de dressage a ouvert le programme dès le jeudi 29 octobre. Le public d’Eurexpo a assisté à un duel entre le Belge Justin Verboomen, tenant du titre, et l’Allemande Isabell Werth, déjà victorieuse à cinq reprises à Lyon. Entrée en piste la première, Isabell Werth a obtenu 77,587% avec sa monture. Mais Justin Verboomen a finalement pris le dessus avec Zonik Plus. Le vice-champion du monde a été récompensé par une note de 79,065%, qui lui permet de s’imposer et de conserver son titre lyonnais. La Belge Larissa Pauluis, associée à Flambeau, complète le podium avec 74,630%.

Après sa victoire, Justin Verboomen a expliqué avoir voulu privilégier le bien-être de son cheval. "Aujourd’hui, je voulais simplement dérouler une reprise en essayant, par moments, de lui redonner un peu d’indépendance, de lui en demander beaucoup moins et de faire en sorte qu’il se sente comme à la maison."

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L’Allemagne domine la Coupe du monde d’attelage

La Coupe du monde FEI d’attelage, présentée par La Laiterie de Montaigu, a également livré son classement. L’Allemande Anna Sandmann s’est imposée devant les deux Belges Dries Degrieck et Glenn Geerts. Enfin, la Coupe du monde FEI de saut d’obstacles en poney a vu la victoire de l’Irlandais Ted Fagan, associé à Ballyfore Rosie. La Belge Maureen Bourse, avec Galliano d’Argan, prend la deuxième place. La Française Anna Pouzadoux Brille complète le podium avec Harmony de Curaine, offrant une troisième place tricolore à cette épreuve.

Quatre compétitions internationales qui ont rythmé l’édition 2026 d’Equita Lyon à Eurexpo.

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