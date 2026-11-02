Prix du gaz, trêve hivernale, pneus neige... Ce qui change au 1er novembre dans le Rhône

Ce dimanche 1er novembre a marqué plusieurs changements dans le quotidien des Rhodaniens. Augmentation des prix du gaz, équipements hivernaux obligatoires… On fait le point.

Depuis ce dimanche 1er novembre, les Français ont vécu plusieurs changements dans leur quotidien. Dans un premier temps et comme c’est le cas depuis maintenant trois mois d’affilée, le prix du gaz a encore augmenté de 6,6% toutes taxes comprises (TTC) par rapport à octobre. Le prix repère de vente du gaz naturel passe ainsi de 182,88 à 194,90 euros par mégawattheure (MWh), soit 12 euros de plus en moyenne.

La trêve hivernale a débuté

Comme chaque année, la trêve hivernale a commencé depuis le 1er novembre et restera en vigueur jusqu’au 31 mars prochain. Durant cette période de cinq mois, les procédures d’expulsion locative sont mises en pause. Autrement dit, un propriétaire ne peut pas contraindre un locataire à quitter son logement. Et ce, même avec les éléments nécessaires et une décision favorable de la justice.

Le dispositif protège aussi les occupants de leur résidence principale contre les coupures d’électricité et de gaz liées aux impayés. Certaines situations échappent à cette protection, notamment des expulsions liées à des violences au sein du couple ou celles pour lesquelles une solution de relogement adaptée est prévue.

Les équipements hivernaux obligatoires dans certaines communes du Rhône

Du 1er novembre au 31 mars prochain, les automobilistes circulant dans 96 communes du département du Rhône devront être équipés pour affronter la neige et le verglas. Les véhicules légers, utilitaires et camping-cars doivent posséder quatre pneus adaptés à la conduite hivernale ou détenir des chaînes ou des chaussettes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices. En cas de non-respect, une amende de 135 euros et une immobilisation du véhicule sont prévues. La liste de toutes les communes rhodaniennes impliquées est disponible sur le site de la préfecture.

Les autorités passent la seconde sur les trottinettes électriques

Restons sur la sécurité routière. Depuis ce dimanche, les usagers de trottinettes électriques sans casque et gilet rétroréfléchissant pourront être verbalisés dans le Rhône. Depuis le 28 septembre dernier, cette règle est devenue obligatoire suite à un arrêté préfectoral pour renforcer la sécurité des usagers. Désormais, le non-respect de l'obligation du casque expose à une amende de 135 euros, tandis que l'absence de gilet rétro-réfléchissant est passible d'une amende de 35 euros.

Les pensions de l’Agirc-Arrco (retraités du secteur privé) sont revalorisées de +1,4%. Ce sont près de 14 millions de retraités qui sont concernés par ce changement. Plus précisément, un retraité qui touchait 552 euros bruts de pension Agirc-Arrco, touchera désormais 559,73 euros si l’on ajoute +1,4%.

Enfin, les règles de calcul des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle évoluent également. Le plafond de rémunération pris en compte dans le calcul est abaissé. La mesure concerne uniquement les accidents du travail et maladies professionnelles survenus à compter de cette date.

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