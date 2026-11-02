Après les 20 000 manifestants du 31 octobre, la contestation doit se poursuivre à Lyon et dans la métropole. Blocus de lycées, rassemblement de la jeunesse mardi et journée de grève interprofessionnelle jeudi 5 novembre : plusieurs mobilisations sont attendues dans les prochains jours.

La rentrée scolaire ne devrait pas marquer une pause dans la mobilisation. Après deux semaines de vacances, les lycéens retrouvent les cours ce lundi 2 novembre, alors que plusieurs appels au blocage circulent déjà sur les réseaux sociaux. Les établissements Ampère, Saint-Exupéry et Diderot, à Lyon, ainsi que le lycée Sembat à Vénissieux sont notamment concernés.

De leurs côtés, les organisations lycéennes et étudiantes appellent plutôt à une mobilisation dès mardi 3 novembre. L'interfac de Lyon entend également poursuivre le mouvement. La préfecture du Rhône annonce de son côté le maintien d'un dispositif de sécurité similaire à celui mis en place avant les vacances scolaires.

Jeudi, une mobilisation interprofessionnelle

Le principal rendez-vous de la semaine est fixé au jeudi 5 novembre. À l'appel d'une large intersyndicale, une journée de grève interprofessionnelle doit réunir salariés du public et du privé, mais aussi les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les revendications portent notamment sur les salaires, les services publics, la justice sociale et le partage des richesses.

À Lyon, le cortège doit s'élancer à 10 h 30 depuis la Manufacture des tabacs, en direction du secteur de Monplaisir. Cette nouvelle journée d'action intervient quelques jours après le rassemblement du 31 octobre, qui avait réuni près de 19 000 personnes selon la préfecture et 20 000 selon les syndicats.

Dans la métropole, un autre rendez-vous est annoncé à Villefranche-sur-Saône le jeudi 5 novembre, à 16 h 30, place de la Libération. Les organisations syndicales espèrent ainsi prolonger la dynamique de la contestation et faire converger les revendications de la jeunesse et du monde du travail.