Lyon : Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

'On peut encore se sauver par nous-mêmes',

interrogée sur la dette française, alors que l’État emprunte à plus de 5% sur 10 ans et que les inquiétudes se multiplient quant à une potentielle intervention de la Banque centrale européenne, Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France, se veut rassurante.

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"La France est au centre de la culture du cinéma et je crois que Lyon en est la capitale aujourd’hui"

Un hommage d’Ethan Coen, lors du clap de fin de la 18e édition du festival Lumière, lors duquel il a reçu, avec son frère Joël, le prix Lumière.

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'Qu’il y ait un mouvement étudiant, c’est normal, c’est logique, qu’il y ait des casseurs, des gens cagoulés qui s’en prennent aux proviseurs, aux enseignants, c’est inacceptable”,

a déploré le conseiller régional spécial Laurent Wauquiez avant d’annoncer une facture des dégradations de 20 millions d’euros largement supérieure à celle des autres régions.

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"Tout le monde voit l’accident arriver, sauf vous"

La présidente de la chambre correctionnelle de Lyon ne mâche pas ses mots, à propos de l’ambulancier qui a mortellement percuté Iris, 15 ans, et Warren, 17 ans, en 2022 alors qu’ils circulaient à trottinette dans le 2e arrondissement. L’homme, qui conteste les accusations, cumulait les amendes pour excès de vitesse et son permis a été suspendu en 2017.

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"Abdelkader Lahmar, c’est ce député qui m’a dit un jour avoir eu envie de s’investir en politique parce que Mélenchon l’avait séduit lorsqu’il avait déclaré que ‘la police tue’. Depuis, ce n’est que du communautarisme électoral",

Jérémie Bréaud, maire LR de Bron, après que le député Insoumis a signalé des violences policières à Bron.

@AK_Lahmar, c'est ce député qui m'a dit un jour avoir eu envie de s'investir en politique parce que @JLMelenchon l'avait séduit lorsqu'il avait déclare que "la Police tue". Depuis, ce n'est que du communautarisme électoral. #LFILAHONTE — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) October 18, 2026

"La police lyonnaise a été complètement débordée"

Alain Barberis, secrétaire régional Auvergne-Rhône-Alpes du syndicat Alliance Police Nationale, dénonce une “faillite de la sécurité” à Lyon, au lendemain du saccage de la Presqu’île. Il décrit des policiers “épuisés” et “très en colère”, un dispositif débordé et une “crise d’autorité”, dont il impute la responsabilité aux politiques.

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