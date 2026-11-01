Le festival Japan Touch fera son retour les 28 et 29 novembre 2026 à Eurexpo, à Chassieu. Pour cette nouvelle édition, l'événement mettra à l'honneur la Corée du Sud et célébrera les 30 ans de Pokémon, avec deux jours d'animations, de rencontres et de découvertes.

Les amateurs de culture asiatique ont rendez-vous à Eurexpo les 28 et 29 novembre prochains. La Japan Touch investira les lieux pour un week-end consacré aux traditions et à la pop culture asiatiques. Organisé depuis plus de 25 ans, le festival annonce 450 exposants et 45 000 visiteurs attendus sur 30 000 m².

La Corée du Sud et Pokémon à l'honneur

Cette édition 2026 mettra particulièrement en avant la Corée du Sud. Un village lui sera en effet consacré pour faire découvrir la K-pop, la K-beauty, les tendances et le lifestyle coréens. Les visiteurs pourront profiter de spectacles, d'ateliers, de conférences et de rencontres avec des artistes.

Autre temps fort de cette édition : les 30 ans de Pokémon. Le célèbre univers sera au cœur d'animations autour des cartes à collectionner, du jeu vidéo et d'ateliers. Plusieurs invités seront également présents, dont Julien Bardakoff et Newtiteuf, liés à la franchise, ainsi que les comédiens de doublage français de l'anime Solo Leveling. L'évènement propose d'ailleurs des rencontres en petit comité et des séances de dédicaces.

Le festival réunira aussi un village de créateurs, des boutiques et des espaces dédiés au manga, au cosplay et au jeu vidéo. Un food court permettra enfin de découvrir différentes spécialités asiatiques.

La Japan Touch se tiendra samedi 28 novembre de 10 heures à 19 heures, puis dimanche 29 novembre de 10 heures à 18 heures, à Eurexpo Lyon. Si les billets sont proposés à partir de 16 euros sur la billetterie officielle, l'entrée reste gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.

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