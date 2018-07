Cinéma : le programme des séances en plein air à Lyon

Pour l’été 2018, le cinéma plein air va une nouvelle fois attirer beaucoup de monde dans l’espace public lyonnais grâce au festival Tout l’monde dehors ! Voici le programme concocté par nos soins pour vous détendre devant une toile en famille ou entre amis une fois la nuit tombée. Tout est gratuit !

Passeurs d’images : Place Compas Raison et Gorge de Loup

Le 20 juillet et le 31 août : de 22h/21h à minuit

Deux films grand public seront programmées par l’association Passeurs d’images : Lion de Garth Davis et L’ascension de Ludovic Bernard.

Cinéma sous les étoiles : Place d’Ainay

Du 16 au 19 juillet 2018 : de 21h45 à minuit

Pour cette 18e édition, l’association Quartier libre présente des films ayant pour thématique « Slow life » : le public pourra (re)découvrir Be Happy, de Mike Leigh, Une histoire vraie, de David Lynch, L’été de Kikujiro, de Takeshi Kitano et Grease, de Kendal Kleiser.

Festival Cinéfil : Jardin aquatique Ouagadougou, angle des quais Rambaud et Antoine Riboud

Du 27 au 29 juillet : 20h30-23h30

Pour la 12e édition, la péniche Fargo organise trois soirées de concerts et de courts-métrages de différents univers pour refaire vivre le spectacle vivant sur les quais lyonnais.

Vents d’images : le cinéma étranger à l’honneur

Le 20 juillet au Parc du Clos Layat, 21h50- 23h30. Le 27 juillet sur la Place Julien Duret, 21h30 – 23h. Le 31 août à la Résidence Albert Laurent, Moulin à vent, 20h30-22h30.

Avec les associations du territoire, la MJC Monplaisir offre 3 séances de cinéma étranger pour tous les publics dans le 8e arrondissement.

Nuées d'Images et l'association ZA : Place de la République

Les 15 et 16 août : 21h30-23h30

Les associations Nuées d’images et ZA proposent un film transmédia et interactif nommé Une histoire simple : le but étant de choisir le déroulement des actions de quatre protagonistes…

Ciné-karaoké : Place Ambroise Courtois

Le 7 juillet : 19h30- minuit.

Le film Mamma Mia est projetée en version karaoké pour immerger les spectateurs dans l’ambiance du film.

Mozart sous les étoiles : Nuits de Fourvière, Grand théâtre antique.

Le 7 juillet : 21h30-00h20

Pour la 10e édition, l’Opéra de Lyon diffuse Don Giovanni de Mozart en vidéo-retransmission sur écran géant en direct et en simultané dans les villes d’Auvergne-Rhône.

L’été en cinémascope : Institut Lumière, place Ambroise Courtois

Les 3, 10 et 17 juillet à 22h. Le 24 juillet à 21h45. Le 14 août à 21h30. Le 21 août à 21h30. Le 28 août à 21h.

Lieu symbolique du cinéma des Lumières, l’Institut Lumière organise son traditionnel été en cinémascope, en VOST pour les films étrangers notamment. A l’affiche : Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet, Hana-bi, de Takeshi Kitano, Un singe en hiver, d’Henri Verneuil, Les Nouveaux Sauvages, de Damian Szeifron, Que dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, La fièvre du samedi soir, de John Badham, et enfin, Thelma et Louise de Ridley Scott.