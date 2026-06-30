Une chaleur estivale à Lyon ce mardi, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est une belle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec une chaleur estivale mais désormais sans véritable excès.

Il va faire chaud à Lyon ce mardi 30 juin 2026 mais sans excès. Pour ce dernier jour du mois de juin, le temps s'annonce estival avec un soleil qui brillera du matin au soir malgré quelques nuages. Le temps restera sec.

Côté températures il fait 20 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 33 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 degrés au dessus des normales de saison mais bien en dessous des maximales enregistrées la semaine dernière à Lyon.