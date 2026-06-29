Une nouvelle station de recharge sera disponible pour les véhicules électriques à Bourg-de-Péage, en Isère.

"Oreve poursuit son ambition : proposer des infrastructures performantes, au plus près des besoins des territoires et des usagers", indique l’entreprise dans une publication LinkedIn dédiée à l'installation de sa nouvelle borne en Isère.

Elle inaugurera jeudi 2 juillet sa 11ᵉ station de recharge électrique à Bourg-de-Péage, ouverte depuis peu. Elle sera ouverte pour les voitures comme pour les camion et propose quatre points de charge ultra-rapide jusqu’à 300 kW pour les véhicules légers, ainsi que quatre autres points de charge ultra-rapide jusqu’à 400 kW, pour les poids lourds électriques. Ces huit bornes seront accessibles 24h/24h et 7 jours sur 7.

Cette nouvelle station est située au cœur de la zone industrielle de Bourg-le-Péage, au 255 allée de Savoie. Une zone de repos est à disposition des utilisateurs pour patienter durant la charge avec une connexion WI-FI gratuite, des distributeurs de boissons et des sanitaires.

La onzième station de recharge électrique d'Orève, à Bourg-de-péage. ©Oreve

Les bornes électriques sont surveillées par des caméras. Le tarif de la charge est de 0,55 euro TTC par kWh. Oreve possède 25 stations en France. D’ici 2030 l’objectif de l’entreprise est d’atteindre les 260 stations avec 1 300 bornes.