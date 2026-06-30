En raison de travaux sur la ligne du tramway T9, la circulation du Rhônexpress sera coupée pendant 15 jours cet été. Voici comment vous rendre à l'aéroport.

Lundi 29 juin, les Transports en Commun Lyonnais (TCL) annonçaient une interruption de circulation du Rhônexpress, en plus des tramways T3 et T7, du 15 juillet au 2 août. Une coupure nécessaire à la réalisation des travaux de création de la nouvelle ligne T9.

Des bus pour rejoindre l'aéroport de Lyon

Pour remplacer les différents tramways, les TCL mettront en place des bus relais pendant ces 15 jours d'interruption. En lieu et place du Rhônexpress, des bus au départ de Part-Dieu et Vaulx-en-Velin La Soie rejoindront l'aéroport. Pour remplacer le tram T3, des bus circuleront entre Meyzieu ZI et Vaulx-en-Velin La Soie. Enfin, pour le T7 des bus partiront de Vaulx-en-Velin pour rejoindre l'arrêt Reconnaissance-Balzac.

De plus, le bus C200 reste en fonctionnement tout l'été. Il permet de rejoindre l'aéroport de Saint-Exupéry depuis Vaulx-en-Velin, Décines, Chassieu et Genas, avec un départ toutes les 10 à 30 minutes.

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