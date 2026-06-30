Actualité
Rhônexpress.
Rhônexpress © Mr. Ibou

Pas de Rhônexpress cet été : comment rejoindre l'aéroport Saint-Exupéry ?

  • par Amaury Perrin

    • En raison de travaux sur la ligne du tramway T9, la circulation du Rhônexpress sera coupée pendant 15 jours cet été. Voici comment vous rendre à l'aéroport.

    Lundi 29 juin, les Transports en Commun Lyonnais (TCL) annonçaient une interruption de circulation du Rhônexpress, en plus des tramways T3 et T7, du 15 juillet au 2 août. Une coupure nécessaire à la réalisation des travaux de création de la nouvelle ligne T9.

    Des bus pour rejoindre l'aéroport de Lyon

    Pour remplacer les différents tramways, les TCL mettront en place des bus relais pendant ces 15 jours d'interruption. En lieu et place du Rhônexpress, des bus au départ de Part-Dieu et Vaulx-en-Velin La Soie rejoindront l'aéroport. Pour remplacer le tram T3, des bus circuleront entre Meyzieu ZI et Vaulx-en-Velin La Soie. Enfin, pour le T7 des bus partiront de Vaulx-en-Velin pour rejoindre l'arrêt Reconnaissance-Balzac.

    De plus, le bus C200 reste en fonctionnement tout l'été. Il permet de rejoindre l'aéroport de Saint-Exupéry depuis Vaulx-en-Velin, Décines, Chassieu et Genas, avec un départ toutes les 10 à 30 minutes.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : les lignes T3, T7 et Rhônexpress fortement perturbées cet été

    à lire également
    Amazon implante un nouveau site de distribution à Saint-Exupéry.
    3 000 emplois créés dans le Rhône : Amazon s'implante à l'aéroport Saint-Exupéry

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Amazon implante un nouveau site de distribution à Saint-Exupéry.
    3 000 emplois créés dans le Rhône : Amazon s'implante à l'aéroport Saint-Exupéry 10:38
    Spectacle : D’Artagnan repart à l'assaut du fort de Bron 10:35
    Rhônexpress.
    Pas de Rhônexpress cet été : comment rejoindre l'aéroport Saint-Exupéry ? 09:54
    Le théâtre Tête d’Or de Lyon bientôt repris par Laurent Ruquier 08:55
    Lyon : LFI saisit la justice après une présumée agression raciste près de l'Hôtel de Ville 08:20
    d'heure en heure
    La Région contrainte de payer la fin du projet "La Ruche" à l’université Lyon 2. @Université Lumière Lyon 2
    Subventions bloquées à Lyon 2 : les élus socialistes contestent la version de la Région 07:55
    Affaire legay rabah souchi
    Manifestante de 73 ans blessée par la police : six mois avec sursis confirmés en appel pour le commissaire 07:40
    Orages et canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:22
    Lyon soleil
    Une chaleur estivale à Lyon ce mardi, jusqu'à 33 degrés attendus 07:11
    Juliette Murtin : "Nous constatons une aggravation continue du sans-abrisme infantile" 07:00
    Oreve va inaugurer une station de recharge à Bourg-de-Péage 29/06/26
    JO 2030 : la carte dévoilée, trois sites sélectionnés à Lyon pour les épreuves de glace 29/06/26
    Photo d'une soirée commerçante à Villeurbanne. ©TheGreenerGood
    Lyon : une soirée pour découvrir les acteurs d’une économie locale engagée 29/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut