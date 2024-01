Si le temps n'invite pas à flâner dehors, les activités restent variées à Lyon ce week-end. Aperçu de trois sorties à expérimenter dimanche après-midi.

Fête foraine, cinéma, jeux, concert...Voici quelques idées d'activités dominicales pour profiter de sa fin de week-end dans la métropole en dépit des basses températures.

Des jeux géants à la Cité des Halles (Lyon 7e)

Une Journée de jeux géants est organisée à la Cité des Halles tout l'après-midi jusqu'à 17 heures, avec billard hollandais, mais aussi passe trappe, double chinois (jeu de bois qui nécessite réactivité et habileté), shuffle puck (sorte de air hockey) et parties de Puissance 4 grandeur nature. L'entrée est gratuite pour les adhérents.

Dernier jour de fête foraine géante à Chassieu

Dernier jour avant fermeture : sur 10 000 m2, le parc Eurexpo de Chassieu se transforme en fête foraine avec, tout en intérieur, manèges, palais du rire, piscines à balles, balançoires, toboggans, tunnels et autres auto tamponneuses. L'entrée est gratuite et les activités sont accessibles jusqu'à 21 heures.

Des courts-métrages en série au Comoedia (Lyon 7e)

Dans le cadre du 3e festival Mutoscope, le cinéma indépendant Comœdia dédie, à partir de 14 heures, une partie de sa programmation dominicale aux courts-métrages étranges, pour une "expérience cinématographique unique". Des films, courts, inattendus et percutants sont programmés tout l'après-midi lors de cinq séances de compétition. Le film islandais "When the trees come" sera par exemple projeté à 15 heures. D'autres films britanniques, norvégiens et suisses sont aussi prévus.

Wim Wenders toujours exposé à l'Institut Lumière

Dernier jour pour (re)découvrir le travail photographique du réalisateur Wim Wenders, dont l'exposition a été prolongée jusqu'à aujourd'hui. Cette exposition présente une sélection de photographies d’art issues de l’exposition PLACES, STRANGE AND QUIET. Wim Wenders est le réalisateur du film Perfect Days, toujours à l'affiche dans les cinémas lyonnais.

Un hommage à Queen à l'Amphithéâtre 3000 (Lyon 6e)

Les fans de Freddie Mercury pourront profiter d'un concert hommage au groupe mythique à l'Amphithéâtre 3000 de la Cité internationale Le show s'intitule "One Night Of Queen performed by Gary Mullen & The Works" et permet à ceux qui n'ont pas pu voir à l'époque les tournées de Queen au grand complet comme à ceux qui souhaitent revivre ces shows d'exception, d'écouter en live des reprises de tubes cultissimes.