Aquaserge et Jeanne Added : un concert à la croisée des genres à l'Opéra underground de Lyon

Attention création ! Ce spectacle unique adopte comme point de départ l’anecdote d’une pièce pour guitare du compositeur contemporain de la seconde moitié du XXe siècle, Gavin Bryars, dont la partition rangée dans l’étui de guitare du commanditaire, disparaît soudain avec le vol de l’étui en question. À jamais ? Pas vraiment.

À partir d’un unique enregistrement sur bande magnétique, la partition sera réécrite donnant naissance à un spécimen rare, fruit du va-et-vient entre le travail du compositeur et celui de l’“interprète”. Et c’est là que prend vie le concept fondateur du spectacle autour de la notion d’interprétation : comment traduire pour un public et faire sienne une œuvre composée pour un anonyme ?

À la manœuvre, le groupe Aquaserge, fer de lance français d’un rock psychédélique d’avant-garde – certains diront “progressif” – empreint de jazz et de minimalisme qui, entouré de quelques invités, revisite le répertoire classique (contemporain) du XXe siècle (Varèse, Stockhausen, Ligeti, Morton Feldman…), n’hésitant pas à agrémenter leurs relectures de rythmiques et sonorités “rock” ou de parties vocales confiées à la chanteuse Jeanne Added, jadis diva du jazz expérimental parisien reconvertie depuis dans une pop synthétique grand public.

Un concert ambitieux, à la croisée des genres, où l’appropriation du texte par les interprètes constitue un thème central sans que le processus, un brin conceptuel, ne passe au premier plan. De la musique avant toute chose…

Aquaserge et Jeanne Added, Perdu dans un étui de guitare – Samedi 18 décembre à 20 h à l’amphithéâtre de l’opéra, Lyon 1er — www.opera-underground.com