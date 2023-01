Concert : la marmelade Comelade à l’Opéra Underground

Fans de rock déviant, d’avant-garde et de folklore catalan doivent se précipiter à ce concert pendant lequel l’Opéra Underground sera pour quelques heures le centre du monde.

Légende de la musique pas comme les autres, spécialiste entre autres du désossage des standards de la pop en revisite d’instruments-jouets et complice régulier de ses compatriotes catalans The Liminanas, Pascal Comelade sera la star (et la clôture) du cycle pianistique Piano Underground de l’Opéra Underground.

La chose s’appelle “4 Réducteurs de pianos” et consiste en une réinvention de son répertoire pléthorique (le mot est faible) au moyen d’une création exclusive au(x) piano(s) donc (un quart-de-queue, un piano droit, deux réductions de piano, un piano-jouet, et à 8 mains (ce qui est beaucoup).

Pascal Comelade à l’Opéra Underground (Lyon 1er) les samedi 14 et dimanche 15 janvier