Les rues de Lyon rendues aux piétons

Une nouvelle édition de "La voie est libre !" est organisée à Lyon, les 18 et 19 décembre. Dans certaines rues, les voitures seront proscrites au bénéfice des piétons.

Ce week-end, les samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 11h à 19h, plusieurs rues dans les 1er, 2e, 4e et 7e arrondissements seront exclusivement réservées aux piétons. Initié par la Ville de Lyon, ce dispositif vise à rendre les piétons prioritaires dans ces rues qui hébergent de nombreux commerces de proximité, comme à la Croix-Rousse. Par ailleurs, plusieurs animations sont proposées pour rendre les quartiers festifs : jeux, déambulations musicales, théâtre, stands associatifs, etc.

Les rues concernées

1er arrondissement

Montée de la Grande-Côte

Place du Griffon

Place du Forez

Rue Coustou

Rue Coysevox

Rue des Capucins

Rue Donnée

Rue Puits Gaillot

Rue René Leynaud

Rue Romarin

Rue Sainte-Catherine

Rue Saint-Claude

Rue Saint-Polycarpe

Rue Terraille

2e arrondissement

Rue Tupin

Rue Palais Grillet

Rue des Quatre Chapeaux

Rue Ferrandière

Rue Thomassin

4e arrondissement

Grande rue de la Croix-Rousse

Partie Nord de la Place de la Croix-Rousse

Rue Calas

Rue d’Austerlitz

Rue d’Ivry

Rue du Chariot d’Or

Rue du Mail

Rue Dumenge

Rue Janin

Rue du Pavillon

7e arrondissement

Rue Basse Combalot

Rue de Marseille

Rue Pasteur

Place Gabriel Péri

Les modalités d'accès des véhicules

La circulation des véhicules sera donc limitée. Les automobilistes non-résidents peuvent uniquement accéder aux parkings privés. La circulation sur la zone piétonisée leur est interdite. Les riverains peuvent circuler et stationner dans les périmètres sur présentation de la vignette de stationnement résidentiel et/ou d'une facture domiciliée. Les personnes non-résidentes mais disposant d'un garage peuvent stationner sur leur emplacement privé sur présentation d'un justificatif. Toutes les modalités sont à retrouver sur lyon.fr.