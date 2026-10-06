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Magasin Decitre, Place Bellecour. Google Maps

Lyon : les librairies Decitre mises en vente par leur maison mère

  • par V.G.

    • En redressement judiciaire depuis le mois de juin, le groupe Nosoli a lancé lundi un appel d'offres pour céder Decitre. Plusieurs librairies de l'enseigne sont concernées, dont celles de Lyon Part-Dieu et d'Écully.

    Quel avenir pour les librairies Decitre dans la métropole de Lyon ? Le groupe Nosoli, maison mère de l'enseigne, mais également du Furet du Nord, a annoncé lundi le lancement d'un appel d'offres pour céder son réseau Decitre. Une décision prise alors que le groupe nordiste est placé en redressement judiciaire depuis le 1er juin.

    Lire aussi : Les libraires indépendants font toujours de la résistance

    La procédure concerne les sociétés Decitre et Decitre Interactive, qui regroupent notamment les activités de vente aux professionnels et les librairies de Lyon Part-Dieu, Écully, Annecy, Chambéry et Levallois-Perret. Nosoli souhaite également céder la Générale du Livre, spécialisée dans les services et la vente de livres aux professionnels.

    Le groupe explique vouloir ainsi concentrer ses moyens sur le Furet du Nord dans un marché des biens culturels qu'il juge "fortement fragilisé". Dès la fin du mois de juin, Nosoli avait annoncé la fermeture de onze de ses 27 librairies, dont quatre Decitre, ainsi que des réductions d'effectifs pouvant entraîner jusqu'à 163 suppressions de postes. Le magasin Decitre de Bellecour avait fermé ses portes le 25 juillet dernier.

    Fondée à Lyon, Decitre avait été rachetée par le Furet du Nord en 2019, avant la création du groupe Nosoli trois ans plus tard. Le secteur traverse plus largement une période difficile, entre concurrence du commerce en ligne et recul de la lecture sur papier.

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