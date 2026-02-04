Un individu a reçu une amende de 1 500 euros pour avoir abandonné son canapé en pleine rue à Couzon-au-Mont-d'Or.

Laisser son canapé dans la rue aura coûté très cher à ce riverain de Couzon-au-Mont-d'Or. Fin janvier, le maire de la commune a été alerté par un habitant qu'un canapé avait été abandonné sur le parking des Prés.

Immédiatement avertie, la police municipale a simplement visionné les caméras de vidéoprotection pour identifier l'auteur du geste. Grâce aux images, la plaque d'immatriculation de l'homme a pu être identifiée et son trajet retracé.

Selon les informations du Progrès, le contrevenant devrait prochainement recevoir une amende de 1 500 euros pour "dépôt sauvage". Une somme qui aurait pu servir à racheter un canapé...

