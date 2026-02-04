Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air s'annonce moyenne à bonne ce mercredi 4 février à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

    On respire un peu moins bien que la veille à Lyon ce mercredi 4 février 2026. Alors que le vent du sud a légèrement faibli, la qualité de l'air sera moyenne à bonne dans la métropole de Lyon.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera convenable. Les concentrations en multi polluants et dioxyde d'azote seront en revanche en hausse.

    à lire également
    Schokobons
    Près de Lyon : un individu s'enfuit d'Aldi avec 10 kilos de Schokobons volés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi 08:15
    Schokobons
    Près de Lyon : un individu s'enfuit d'Aldi avec 10 kilos de Schokobons volés 07:58
    Crues et avalanches : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:37
    Un mercredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus 07:13
    Fanny Dubot
    "On va continuer à transformer la ville", promet Fanny Dubot 07:00
    d'heure en heure
    CGT drapeau flouté
    Un rassemblement en soutien au peuple iranien organisé ce samedi à Lyon 03/02/26
    oiseau Rhône
    A Villeurbanne, des jardins privés labellisés "refuges LPO" 03/02/26
    Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli à Lyon : un tube poids-lourds "n'est pas exclu" 03/02/26
    Métropolitaines 2026 : tram ou métro, Voies lyonnaises ou tunnel, le grand débat des mobilités
    Métropolitaines 2026 : tram ou métro, Voies lyonnaises ou tunnel, le grand débat des mobilités 03/02/26
    A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael veut poursuivre son travail 03/02/26
    Grégory doucet
    Municipales : à Lyon, Grégory Doucet renouvelle plus de la moitié de son équipe 03/02/26
    Florestan Groult LFI
    Métropolitaines 2026 à Lyon : les Insoumis dévoilent leurs propositions concernant les mobilités 03/02/26
    Gesaffelstein
    L'artiste lyonnais Gesaffelstein crée la surprise aux Grammy Awards 03/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut