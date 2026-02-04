Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi

La qualité de l'air s'annonce moyenne à bonne ce mercredi 4 février à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

On respire un peu moins bien que la veille à Lyon ce mercredi 4 février 2026. Alors que le vent du sud a légèrement faibli, la qualité de l'air sera moyenne à bonne dans la métropole de Lyon.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera convenable. Les concentrations en multi polluants et dioxyde d'azote seront en revanche en hausse.