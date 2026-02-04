Actualité
musée gallo romain
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gall.

Saint-Romain-en-Gal : le musée gallo-romain plébiscité par les familles

  • par La Rédaction

    • Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal fait partie des 50 établissements français distingués par le label "Le Choix des Familles".

    Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal a reçu, lundi 2 février à Paris, le label national "Le Choix des Familles". Cette distinction, remise à la directrice du musée Émilie Alonso et au conseiller départemental Philippe Marion, reconnaît l’engagement durable des équipes pour un accueil inclusif et accessible.

    Attribué à partir des recommandations directes des familles, le label récompense une politique culturelle attentive au jeune public, fondée sur une programmation dédiée, une tarification adaptée et un accueil bienveillant. Déjà labellisé Môm’Art, le musée confirme ainsi sa place de référence pour les sorties familiales et culturelles dans le Rhône.

    Biennale européenne de l'artisanat
    Auvergne-Rhône-Alpes : le chiffre d'affaires des entreprises de proximité continue de reculer au 4e trimestre

