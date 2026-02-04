Saint-Romain-en-Gal : le musée gallo-romain plébiscité par les familles

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal fait partie des 50 établissements français distingués par le label "Le Choix des Familles".

Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal a reçu, lundi 2 février à Paris, le label national "Le Choix des Familles". Cette distinction, remise à la directrice du musée Émilie Alonso et au conseiller départemental Philippe Marion, reconnaît l’engagement durable des équipes pour un accueil inclusif et accessible.

Attribué à partir des recommandations directes des familles, le label récompense une politique culturelle attentive au jeune public, fondée sur une programmation dédiée, une tarification adaptée et un accueil bienveillant. Déjà labellisé Môm’Art, le musée confirme ainsi sa place de référence pour les sorties familiales et culturelles dans le Rhône.