Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

Lyon 7e : un nouveau centre des Restos du Cœur soutenu par la Métropole

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon va financer l’installation d’un nouveau centre des Restos du Cœur à Gerland. Un projet destiné à renforcer l’aide alimentaire dans les 7e et 8e arrondissements, où les besoins ne cessent de croître.

    La Métropole de Lyon poursuit son engagement contre la précarité alimentaire. Lors de sa commission permanente du 26 janvier, elle a voté une subvention de 120 000 euros en faveur des Restaurants du Cœur du Rhône, pour l’installation d’un nouveau pôle au 163 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Ce futur site regroupera un centre de distribution alimentaire, un espace d’aide à la personne et le siège départemental de l’association. Il doit permettre de mieux répondre à la hausse des besoins sur les secteurs des 7e et 8e arrondissements, où près de 1 600 familles sont déjà accompagnées.

    Partenaire historique de la Métropole, les Restos du Cœur du Rhône ont distribué 3,49 millions de repas l’an dernier à plus de 31 000 adultes. Le soutien financier, sur un budget total de 330 000 euros, servira notamment à la rénovation du bâtiment, avec une modernisation des équipements et une amélioration du confort d’accueil pour les publics les plus fragiles.

    Hotel de la Métropole
