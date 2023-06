Quoi de neuf à Lyon ?

Quatre nouvelles adresses à découvrir à Lyon

Vins nature et gourmandises

Pour le plus grand bonheur de tous les gourmands et gourmets, le groupe Culinaries ouvre une nouvelle adresse place Bellecour.

Vous y trouverez une belle sélection de vins 100 % nature. Bourgogne, beaujolais, côtes-du-rhône, bordeaux… Tous les terroirs sont représentés, tous les cépages sont à découvrir.

Pour faire votre choix, profitez des conseils que l’on vous délivrera sur place et qui vous guideront parmi les belles bouteilles exposées.

Et pour ne pas déguster le vin de votre choix le ventre vide, laissez-vous tenter par les produits proposés dans le coin épicerie fine ainsi qu’au rayon frais : épices, condiments, terrines, fromages ou encore charcuteries triés sur le volet…

À venir, des ateliers dégustation, pour apprendre à connaître ces vins écoresponsables, et en découvrir les saveurs.

Yard L’épicerie – 4, place Bellecour, Lyon 2e

Paulette à bicyclette

Avis à tous les aficionados de la petite reine. Paulette, l’agence de location de vélos spécialisée en itinérance, vient de poser ses valises à Lyon. Le principe : vous louez sur place le vélo de votre choix, électrique, musculaire, tandem, à équiper si besoin d’une remorque.

Puis vous pouvez partir directement pour une escapade de quelques heures ou plusieurs jours, pourquoi pas à l’assaut de la Via Rhôna ou de la Voie Bleue. Le vélo peut se rendre quand vous le souhaitez dans l’un des nombreux points de dépôt de Paulette, situés généralement tout près d’une gare.

En effet, ici, on joue sur l’intermodalité : on pédale à l’aller et on se repose au retour ! Détail pratique : un service de portage apporte vos bagages sur votre lieu de villégiature, histoire de pédaler léger.

Sans oublier les casques, kits de réparation et antivols mis à votre disposition en même temps que la location de votre vélo.

Paulette – 71, cours Lafayette, Lyon 6e

Halte gourmande

Monplaisir regorge d’adresses sympas et insolites. Cosy, lumineux, un tantinet bobo, Figo n’échappe pas à la règle et vous accueille tout au long de la journée pour une pause zen et gourmande.

Le midi, une petite restauration est proposée avec un choix de tartines goûteuses, telle la fromagère au fromage de chèvre, miel, ail et noix, ou encore la tartine espagnole, garnie de tomates, fromage de brebis et chorizo.

En journée, testez les cafés de spécialité accompagnés de douceurs cuisinées par une pâtissière de Caluire.

Le week-end, on vous accueille en mode brunch avec boisson chaude à volonté, tartine salée de votre choix et dessert. Les prix sont doux, l’accueil chaleureux, les produits sourcés le plus localement possible avec bon nombre de propositions végétariennes.

Figo – 33, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e

Tendance et féminin

En 2014, Amandine et Céline, deux sœurs aux compétences complémentaires, ouvrent leur première boutique de prêt-à-porter féminin à Bordeaux. Cinq boutiques plus tard, les voilà à Lyon, proposant une nouvelle adresse à deux pas de la place des Jacobins.

Que l’on cherche un vêtement ou un accessoire trendy, chic ou casual, chacune trouvera son bonheur parmi les nombreuses marques proposées : The Korner, Vintage Love, Orfeo, Rue Mazarine et bien d’autres…

Les sélections sont courtes et fréquemment renouvelées, les prix doux et les matières qualitatives. Dans ce lieu chaleureux et coloré, vous pourrez bénéficier de conseils bienvenus pour vous aider à trouver le produit qu’il vous faut.

Les Sisterettes – 35, rue de Brest, Lyon 2e