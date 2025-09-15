Primark envisage l'ouverture d'un nouveau magasin à Lyon dans les prochaines années

Primark ne ferme pas la porte à un nouvelle installation à Lyon ou dans son agglomération.

L'enseigne de fast-fashion Primark poursuit son développement en France. La marque irlandaise qui possède déjà des magasins à Grenoble, Saint-Etienne, et à Lyon au centre commercial de la Part-Dieu, va ouvrir deux nouveaux magasins en 2026, dont l'un à Annecy.

Dans une interview accordée au Figaro, la directrice générale France de Primark indique que l'enseigne n'est qu'à "la moitié de (son) développement" dans l'hexagone. "L’an prochain, nous ouvrirons à Annecy et Mont-Saint-Martin, à la frontière luxembourgeoise. Et il y a encore de la place pour d’autres magasins dans les agglomérations de Marseille et Lyon, où nous sommes déjà présents", poursuit-elle.

Une nouvelle ouverture à Lyon ou dans l'agglomération n'est donc pas à exlure prochainement.