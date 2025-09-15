Actualité
Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. Image d’illustration. @WilliamPham

Plusieurs grands axes fermés de nuit cette semaine à Lyon et dans la métropole

  • par La Rédaction

    • Du 15 au 18 septembre, plusieurs axes majeurs autour de Lyon seront fermés la nuit pour des travaux d’entretien, notamment le tunnel de Fourvière, la M6/M7, l’A7 et l’A432.

    Les automobilistes lyonnais devront s’armer de patience cette semaine. Le réseau Coraly annonce des fermetures nocturnes de grands axes entre lundi 15 et jeudi 18 septembre, de 20 h 30 à 5 h.

    Sont concernés : la M6/M7 entre Valvert et Pierre-Bénite, incluant le tunnel de Fourvière, l’A7 entre Saint-Fons et Ternay, ainsi que l’A432 dans le sens sud-nord, entre La Boisse et Mionnay.

    Toutes ces routes et autoroutes seront fermées à la circulation, exclusivement de nuit, pour permettre la réalisation d'entretien de la chaussée.

