Plusieurs grands axes fermés de nuit cette semaine à Lyon et dans la métropole

Du 15 au 18 septembre, plusieurs axes majeurs autour de Lyon seront fermés la nuit pour des travaux d’entretien, notamment le tunnel de Fourvière, la M6/M7, l’A7 et l’A432.

Les automobilistes lyonnais devront s’armer de patience cette semaine. Le réseau Coraly annonce des fermetures nocturnes de grands axes entre lundi 15 et jeudi 18 septembre, de 20 h 30 à 5 h.

Sont concernés : la M6/M7 entre Valvert et Pierre-Bénite, incluant le tunnel de Fourvière, l’A7 entre Saint-Fons et Ternay, ainsi que l’A432 dans le sens sud-nord, entre La Boisse et Mionnay.

Toutes ces routes et autoroutes seront fermées à la circulation, exclusivement de nuit, pour permettre la réalisation d'entretien de la chaussée.