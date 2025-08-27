Actualité
Mairie du 5e arrondissement de Lyon.

Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées

  • par La rédaction

    • Les noms des salles de la mairie du 5e arrondissement de Lyon sont désormais féminisés.

    Les 14 salles accueillant du public dans les mairies du 5e arrondissement portent désormais des noms féminins, dans le cadre de la politique de féminisation des espaces publics menée par la Ville de Lyon depuis 2020.

    L'initiative, portée par Sophia Popoff, conseillère déléguée à l'égalité femmes-hommes, s'inscrit dans la continuité de la politique volontariste engagée par la municipalité lyonnaise. Depuis juillet 2020, Lyon a fait passer de 6 % à 13 % la part d'espaces publics nommés d'après une femme, dépassant ainsi la moyenne nationale.

    Des agents municipaux volontaires ont participé à la sélection des personnalités retenues pour donner une nouvelle identité aux salles précédemment dénommées "Rez-de-jardin" ou "Expositions". Parmi les femmes honorées figurent Anne-Marie Comparini, ancienne députée et présidente du Conseil régional Rhône-Alpes décédée en 2025, Katoucha Niane, mannequin franco-guinéenne militante contre l'excision, l'astrophysicienne italienne Margherita Hack, ou encore les sœurs Mirabal, militantes dominicaines assassinées en 1960.

    "Scientifiques, militantes politiques ou porte-voix des opprimés, elles ont toutes marqué l'histoire du féminisme par leur action", souligne le communiqué de la mairie.

    à lire également
    Lac des sapins beaujolais vert
    La baignade suspendue une nouvelle fois au lac des Sapins près de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées 16:01
    Lac des sapins beaujolais vert
    La baignade suspendue une nouvelle fois au lac des Sapins près de Lyon 15:16
    parc de parilly
    Découverte et biodiversité : le programme des parcs lyonnais reprend à la rentrée 14:39
    Lyon : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 13:56
    "On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche 13:11
    d'heure en heure
    Une ferme gérée par la Métropole de Lyon pour plus d’autonomie et de “justice alimentaire” 12:31
    Positif au cannabis, ce conducteur de Mercedes intercepté par les gendarmes du Rhône à 202 km/h 12:25
    bus TCL
    Lyon : les TCL dévoilent leur nouvelle offre de bus nocturnes 11:48
    Cambriolage Pixabay
    Villefranche : un cambrioleur surpris frappé par des habitants et condamné 11:10
    trenitalia lyon paris
    Ligne Paris-Lyon-Marseille  : Trenitalia double sa capacité le 30 et 31 août 11:06
    Lyon plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi annonce Grégory Doucet 10:37
    Lyon : un élu bloqué au Mexique depuis six mois après la naissance de ses enfants par GPA 09:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce mercredi 09:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut