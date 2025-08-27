Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées

Les noms des salles de la mairie du 5e arrondissement de Lyon sont désormais féminisés.

Les 14 salles accueillant du public dans les mairies du 5e arrondissement portent désormais des noms féminins, dans le cadre de la politique de féminisation des espaces publics menée par la Ville de Lyon depuis 2020.

L'initiative, portée par Sophia Popoff, conseillère déléguée à l'égalité femmes-hommes, s'inscrit dans la continuité de la politique volontariste engagée par la municipalité lyonnaise. Depuis juillet 2020, Lyon a fait passer de 6 % à 13 % la part d'espaces publics nommés d'après une femme, dépassant ainsi la moyenne nationale.

Des agents municipaux volontaires ont participé à la sélection des personnalités retenues pour donner une nouvelle identité aux salles précédemment dénommées "Rez-de-jardin" ou "Expositions". Parmi les femmes honorées figurent Anne-Marie Comparini, ancienne députée et présidente du Conseil régional Rhône-Alpes décédée en 2025, Katoucha Niane, mannequin franco-guinéenne militante contre l'excision, l'astrophysicienne italienne Margherita Hack, ou encore les sœurs Mirabal, militantes dominicaines assassinées en 1960.

"Scientifiques, militantes politiques ou porte-voix des opprimés, elles ont toutes marqué l'histoire du féminisme par leur action", souligne le communiqué de la mairie.