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Du parc de la Tête d'Or aux quais du Rhône : comment bien préparer ses sorties running ? 

  • par i-run.fr

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    Des allées arborées du parc de la Tête d'Or aux promenades aménagées le long des quais, découvrez comment bien préparer vos sorties running à Lyon. Parcours, équipement, objectifs : tous les conseils pratiques pour allier plaisir et performances sportives.

    Parcours running à Lyon : les options

    Avant d'enfiler vos baskets et de vous fixer des objectifs sportifs concrets, encore faut-il faire le point sur l'itinéraire à adopter. À Lyon, différentes options permettent d'adapter votre parcours à votre niveau et à vos besoins.

    Courir au vert : le parc de la Tête d'Or

    Avec ses 105 hectares d'espaces verts et un circuit de 3,8 kilomètres, le parc de la Tête d'Or séduit les coureurs de tous les niveaux. Relativement plat et facile d'accès, il est adapté aux débutants, comme aux plus expérimentés des sportifs. Endurance, fractionné : quels que soient vos objectifs, vous pourrez y évoluer en toute liberté, excepté le weekend, lorsque la fréquentation des promeneurs augmente sensiblement.

    Les quais du Rhône : courir en milieu urbain

    Pour courir plus longtemps ou explorer un autre décor, les quais du Rhône sont, eux aussi, à envisager. Entre le centre-ville et le parc de Gerland, les kilomètres s'enchainent et les coureurs peuvent travailler leur rythme tout en profitant d'une belle vue sur le fleuve.

    Équipement de running : les indispensables

    Pour profiter d'une sortie running agréable à Lyon, choisir le bon équipement est indispensable.

    Des baskets adaptées à votre foulée

    La préparation d'une sortie running commence par le choix des chaussures. Des basket running homme ou femme doivent être adaptées à votre morphologie, à votre foulée, mais aussi à la fréquence et l'intensité de vos entraînements.

    Plusieurs critères peuvent orienter votre choix final. L'amorti garantit notamment des chaussures confortables durant la course, que vous optiez pour le bitume des quais ou pour les sentiers du parc de la Tête d'Or. Le maintien est également important pour limiter le mouvement du pied durant la sortie running. Enfin, l'adhérence de vos baskets a, elle aussi, son importance, surtout si vous variez les revêtements durant la course.

    Une tenue running adaptée à la météo lyonnaise

    Pour une sortie running réussie à Lyon, ne négligez jamais votre tenue sportive. Les beaux jours de printemps et d'été, un short et un tee-shirt bien respirants restent des incontournables pour rester au frais et bien évacuer la transpiration. Au retour de l'automne, une veste déperlante vous aidera à vous couper du froid et de l'humidité, particulièrement sur les quais où le vent peut être très présent. À Lyon, comme ailleurs, misez sur la superposition des couches de vêtements, plutôt que sur des pièces trop épaisses et trop chaudes.

    Que vous optiez pour la nature et le calme du parc de la Tête d'Or ou que vous profitiez des quais pour une sortie running sur mesure, assurez-vous de choisir le parcours adapté à vos besoins et l'équipement nécessaire. Des baskets au bon maintien et à l'amorti suffisant sont gages de performances, mais également de confort sur la durée. Pour courir à Lyon, l'essentiel est de miser sur la progression et le plaisir du running avant tout !

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