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Image d’illustration de la police judiciaire. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)

Villeurbanne : des coups de feu tirés en plein après-midi cours Émile-Zola

  • par LR

    • Deux coups de feu ont été tirés mercredi après-midi cours Émile-Zola, à Villeurbanne. Aucun blessé n’a été signalé, tandis que le suspect a pris la fuite.

    Une enquête a été ouverte après des tirs survenus mercredi 4 novembre, en début d’après-midi, à Villeurbanne. Selon les informations du Progrès, les faits se sont produits vers 14h30, cours Émile-Zola. Un individu aurait tiré au moins deux coups de feu avant de prendre la fuite.

    Deux douilles ont été retrouvées sur place par les enquêteurs. Aucun blessé n’a été pris en charge à la suite de cet incident. Une enquête de police a été ouverte afin d’identifier le tireur et de le retrouver. Les circonstances des faits ne sont pas précisées à ce stade.

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