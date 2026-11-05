Lyon : MC Solaar en concert à la LDLC Arena en 2028

Le rappeur français MC Solaar fera escale à Décines le 29 janvier 2028. Il se produira sur la scène de la LDLC Arena, dans le cadre d’une nouvelle tournée annoncée pour célébrer ses 40 ans de carrière.

À 57 ans, MC Solaar n’en a pas terminé avec la musique. Le rappeur français a annoncé sur son compte Instagram une nouvelle tournée pour 2028, avec l'ambition de célébrer "40 ans de musique". L’occasion pour lui de sortir un nouvel album, prévu pour l’année 2027. Pour sa nouvelle tournée, celui qui manie parfaitement la langue de Molière donne rendez-vous à son public lyonnais le 29 janvier 2028, à 20h, à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. Le concert mêlera les classiques qui ont marqué sa carrière à des titres plus récents.

Révélé au début des années 1990, l'artiste s'est imposé comme l'une des figures pionnières du rap français. Son premier album, Qui sème le vent récolte le tempo, porté par les titres Bouge de là et Caroline, lui a permis de se faire connaître du grand public. Sa plume a touché plusieurs générations en plus de trois décennies de carrière musicale. Plus récemment, en début d’année, le rappeur est revenu sur le devant de la scène avec Zaho, à l'occasion de la reprise de son titre Caroline, rebaptisé Comme Caroline, sur lequel il apparaît en featuring.

Pour assister au spectacle lyonnais de MC Solaar, il faudra se rendre sur le site de la billetterie de la LDLC Arena ce vendredi 6 novembre, à partir de 10h.

𝘼𝙉𝙉𝙊𝙉𝘾𝙀 / MC Solaar à la LDLC Arena ? On valide fort. 👀



Le rappeur sera de retour à Lyon le 29 janvier 2028 pour une date de sa nouvelle tournée !🔥



🎟️ Mise en vente : vendredi 6 novembre à 10h



Reste alerté : https://t.co/LOGZy7zGFm pic.twitter.com/ME78aSlct6 — LDLC Arena (@LDLC_Arena) November 3, 2026

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