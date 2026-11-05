En raison de la grève nationale, aucun métro ni funiculaire ne circulera ce jeudi sur le réseau TCL. Plusieurs lignes de bus sont également supprimées ou fonctionneront à fréquence réduite. Les tramways seront, eux, majoritairement maintenus, malgré quelques perturbations.

C'est une journée galère qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais dans les transports en commun ce jeudi 5 novembre. Le mouvement de grève national entraîne de fortes perturbations sur le réseau TCL, avec l'arrêt complet des quatre lignes de métro A, B, C et D, ainsi que des deux funiculaires F1 et F2. Contrairement aux prévisions annoncées la veille, la ligne A ne circulera donc pas non plus.

Pour les voyageurs, les tramways constitueront l'une des principales alternatives. Les lignes T2, T5, T6 et T7 fonctionneront normalement. Le trafic sera en revanche réduit sur le T1, avec une rame toutes les six à sept minutes, et sur le T3, avec un passage toutes les huit à neuf minutes. La ligne T4 circulera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et La Doua Gaston-Berger, à raison d'un tramway toutes les sept à huit minutes. Le trambus TB12 passera quant à lui toutes les quinze minutes.

Sept lignes de bus supprimées

Le réseau de bus sera également touché par la grève. Sept lignes ne circuleront pas : les 89EX, 127, BR60, PL1, PL2, PL3 et PL4. D'autres services fonctionneront avec une fréquence réduite, notamment les lignes C2, C16, C17, C26, 31, 41, 43, 89, 90, 104A, 110, 110EX et 126.

La majorité des lignes scolaires Junior Direct seront maintenues, malgré des suppressions de départs sur treize lignes, notamment dans l'ouest du Rhône. Rhônexpress et Navigône ne seront pas concernés par le mouvement social. Les agences TCL et les parcs relais doivent également rester ouverts.

La CGT réclame 200 euros d'augmentation

À l'origine de la mobilisation, la CGT des TCL Mode Lourd appelle les agents du métro, du tramway et des funiculaires à cesser le travail. Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 200 euros mensuels et dénonce les propositions de la direction de RATP Dev Lyon, jugées insuffisantes.

Des perturbations supplémentaires pourraient enfin survenir en fonction du déroulement des manifestations prévues dans l'agglomération lyonnaise ce jeudi. Les voyageurs sont invités à consulter l'information trafic en temps réel avant leurs déplacements.