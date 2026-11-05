Manifestation du 5 novembre à Lyon : les syndicats déboutés, le nouveau parcours dévoilé

Après le rejet de leur recours par le tribunal administratif, les syndicats devront renoncer à rejoindre la place Bellecour ce jeudi. Le cortège partira à 10h30 de la Manufacture des Tabacs et empruntera le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard et l’avenue Berthelot jusqu’à la place Jean-Macé.

Le parcours de la manifestation intersyndicale du jeudi 5 novembre à Lyon est désormais connu. Après plusieurs jours de discussions avec la préfecture du Rhône, les organisations syndicales ont accepté de modifier leur itinéraire initial, qui devait les conduire jusqu’à la place Bellecour. Le tribunal administratif a en effet validé mercredi le périmètre d’interdiction défini par l’arrêté préfectoral du 3 novembre, qui comprend une grande partie du centre-ville de Lyon.

Le cortège s’élancera à 10h30 de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, avant de rejoindre la place Jean-Macé en passant par le cours Gambetta, le quai Claude-Bernard et l’avenue Berthelot. La préfecture indique que le dialogue avec les syndicats a été maintenu depuis une première rencontre lundi soir. Elle estime que "l’objectif de permettre la tenue d’une manifestation déclarée est ainsi atteint".

Un important dispositif de sécurité déployé

En parallèle, les autorités annoncent un dispositif de sécurité renforcé pour encadrer la mobilisation et prévenir les éventuels débordements. Policiers et gendarmes nationaux, unités mobiles, réservistes, équipes cynophiles, hélicoptères, drones et unités Sentinelle seront notamment mobilisés. Des contrôles d’identité, inspections de sacs et de coffres de véhicules pourront également être réalisés, sur réquisitions du procureur de la République.

Plusieurs mesures d’interdiction s’appliqueront par ailleurs dans l’ensemble du Rhône. L’achat, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques seront notamment prohibés, tout comme le transport de carburant en jerrican. Le port et le transport d’armes ou d’équipements de protection destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre seront également interdits sans motif légitime.

La préfecture annonce enfin l’activation d’un centre opérationnel départemental pour coordonner les services. Une cellule de crise sera aussi mise en place avec les représentants des commerçants, invités à prendre des mesures de protection : fermeture des rideaux métalliques, sécurisation des vitrines et adaptation éventuelle des horaires. La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Entre 20 000 et 30 000 manifestants sont attendus à Lyon ce jeudi.