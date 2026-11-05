Actualité
Eau de pluie @Photorama-Pixabay
Rillieux-la-Pape encourage l’achat de récupérateurs d’eau de pluie. @Photorama-Pixabay

Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

  • par LR

    • Un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi 5 novembre 2026.

    Après un début de semaine plutôt sec, la pluie fait son retour dans la région ce jeudi 5 novembre. Un épisode pluvio-orageux est actif en Méditerranée ce qui pourrait apporter des cumuls importants tout au long de la journée dans le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Météo France a ainsi placé un département de la région en vigilance jaune pour pluie-inondation. Il s'agit de l'Ardèche, placé en vigilance de midi à 23h ce jeudi. Les autres départements sont pour l'heure épargnés par cette vigilance météo.

    à lire également
    Mairie du 3e Lyon
    Lyon 3e : cinq mesures adoptées pour soutenir les commerces et accompagner les jeunes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mairie du 3e Lyon
    Lyon 3e : cinq mesures adoptées pour soutenir les commerces et accompagner les jeunes 08:23
    Manifestation du 5 novembre à Lyon : les syndicats déboutés, le nouveau parcours dévoilé 07:57
    Eau de pluie @Photorama-Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi pluvieux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    Article payant “On observe un mouvement général de normalisation de la culture du plaisir sexuel” 07:00
    d'heure en heure
    "Nous sommes souvent perçus par les manifestants les plus radicalisés comme une force d'oppression" (Eric Davoine, CRS 83) 07:00
    Article payant Corruption en prison: “Pour cette génération de détenus, tout a un prix” 04/11/26
    Article payant Corruption en prison : “Une fois qu’ils ont mis le doigt dans le pot de confiture, c’est terminé” 04/11/26
    Pac-Man, IA, climat... La Fête des Lumières "aura lieu" et sera "le reflet de son temps" assure Grégory Doucet 04/11/26
    Manifestation du 5 novembre à Lyon : l’intersyndicale attaque l’interdiction du parcours jusqu’à Bellecour en justice 04/11/26
    Auvergne-Rhône-Alpes : des dizaines d'infractions relevées lors d'une série de contrôles sur des transports routiers de marchandises 04/11/26
    Trottinette électrique dans les rues de Lyon
    Trottinettes électriques en libre service : un mois après l’obligation du port du casque à Lyon, quelles conséquences sur la fréquentation ? 04/11/26
    train TER
    Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne interrompu en raison d’une panne électrique 04/11/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut