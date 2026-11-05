Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondation

Un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi 5 novembre 2026.

Après un début de semaine plutôt sec, la pluie fait son retour dans la région ce jeudi 5 novembre. Un épisode pluvio-orageux est actif en Méditerranée ce qui pourrait apporter des cumuls importants tout au long de la journée dans le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Météo France a ainsi placé un département de la région en vigilance jaune pour pluie-inondation. Il s'agit de l'Ardèche, placé en vigilance de midi à 23h ce jeudi. Les autres départements sont pour l'heure épargnés par cette vigilance météo.