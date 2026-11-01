OL-Angers : à quelle heure et où regarder le match à Lyon ?

L’Olympique Lyonnais reçoit Angers ce dimanche 1er novembre, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. (Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L’Olympique Lyonnais reçoit Angers ce dimanche 1er novembre, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Initialement prévu samedi soir, le match a été décalé de 24 heures. Les supporters pourront le suivre sur Ligue 1+ ou dans plusieurs bars lyonnais habitués aux retransmissions sportives.

Après deux défaites consécutives, l’OL doit retrouver le chemin de la victoire. Les hommes de Paulo Fonseca accueillent le SCO d’Angers ce dimanche à 17h15 au Groupama Stadium, à Décines. La rencontre compte pour la neuvième journée de Ligue 1.

Le coup d’envoi devait initialement avoir lieu samedi 31 octobre à 20h45. Mais la préfecture du Rhône a demandé le report du match, en raison des manifestations prévues dans l’agglomération et de la mobilisation des forces de l’ordre. La Ligue de football professionnel a validé ce changement de calendrier.

Où regarder OL-Angers dans un bar à Lyon ?

Les supporters qui préfèrent suivre le match à l’extérieur disposent de plusieurs adresses lyonnaises habituées à diffuser les rencontres de football. Parmi elles, plusieurs établissements font partie du réseau des Comptoirs Rouge & Bleu, partenaires de l’Olympique Lyonnais. L'évènement est à voir notamment aux Ninkasi de Cordeliers, Guillotière et Vaise. Mais aussi à Elephant & Castle et au Kelly's Public House, dans le 5e arrondissement, ou encore à Au Bureau, au centre commercial de la Part-Dieu.

Pour suivre la rencontre depuis chez eux, les supporters devront se tourner vers Ligue 1+, diffuseur du championnat. La plateforme propose également le match en streaming sur ordinateur, smartphone, tablette et téléviseur connecté, pour les abonnés.

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