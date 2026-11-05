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Mairie du 3e arrondissement Lyon ©Mairie du 3e

Lyon 3e : cinq mesures adoptées pour soutenir les commerces et accompagner les jeunes

  • par LR

    • Réuni mardi 3 novembre, le conseil du 3e arrondissement de Lyon a examiné plusieurs mesures concernant la vie locale. Soutien aux commerçants, accès à la lecture, insertion des jeunes et accompagnement des sportifs de haut niveau figuraient notamment à l’ordre du jour.

    Parmi les décisions annoncées, la mairie du 3e arrondissement de Lyon a choisi de renforcer son soutien aux commerçants après les dégradations survenues lors des violences du 17 octobre. Les illuminations de fin d’année portées par les associations de commerçants seront ainsi financées à 100 %, contre 50 % habituellement. Dans le 3e arrondissement, celles des Halles Paul Bocuse et de Villette Paul-Bert sont concernées. Les tarifs d’occupation commerciale du domaine public seront également maintenus en 2027 et les terrasses pourront rester ouvertes jusqu’au 30 novembre 2026.

    Le conseil a aussi abordé l’égalité femmes-hommes, avec notamment le déploiement du dispositif Angela contre le harcèlement de rue et des actions de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Autre nouveauté : l’opération « Un bébé, un livre », qui permettra à chaque enfant lyonnais né ou adopté en 2025 de recevoir gratuitement un ouvrage lors de son inscription à la bibliothèque municipale.

    La Ville renouvelle par ailleurs jusqu’à fin 2029 la mise à disposition gratuite des locaux de la Mission locale, rue Duguesclin. Dans le 3e arrondissement, cette structure accompagne plus de 1 000 jeunes de 16 à 25 ans. Enfin, quatre sportifs issus de clubs du 3e arrondissement figurent parmi les 17 athlètes lyonnais soutenus financièrement par la Ville en 2026, pour une enveloppe globale de 69 500 euros.

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