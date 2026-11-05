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Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux à Lyon. @Hugo LAUBEPIN

Un jeudi pluvieux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

  • par LR

    • Ce jeudi 5 novembre 2026 s'annonce particulièrement humide à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, avec un mercure qui ne dépassera pas les 12 degrés au meilleur de la journée.

    La pluie est de retour à Lyon et elle devrait s'installer toute la journée ce jeudi 5 novembre. De nombreux nuages remonteront du sud au cours de la journée avec des pluies plus ou moins régulières jusqu'à la nuit prochaine.

    Côtés températures, il fait 5 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs un peu plus élevées que la veille et qui se rapprochent des normales de saison.

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